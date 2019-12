Tiscali Mobile apre ufficialmente al “4G Basic”. Si parte dalle Smart 30 e Smart 60

Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, con tanto di primi speedtest in anteprima assoluta, ora è ufficiale: Tiscali Mobile rende disponibile da oggi la tecnologia 4G Basic, con prestazioni fino a 30 Mbps in download e upload.

L’abilitazione arriverà pian piano per tutti i clienti, ma al momento si parte con le offerte Smart 30 (con minuti illimitati, 30GB e 100 sms a 7,99 euro al mese) e Smart 60 (con minuti illimitati, 60GB e 300 sms a 11,99 euro al mese), nei prossimi giorni si proseguirà con la Smart (60 minuti, 10 SMS e 1 GB a 2,99 euro al mese) e tutte le precedenti.

Riportiamo il comunicato appena diffuso da Tiscali con questa novità (il sito web ufficiale riporta già la dicitura “in 4G” sulle offerte citate), dove viene anche spiegato che nelle prossime settimane arriveranno nuove offerte in cui sarà possibile sfruttare il 4G Full (qui di seguito uno degli speedtest che abbiamo effettuato pochi giorni fa).

Comunicato stampa

“Da oggi Tiscali Mobile rende disponibile la tecnologia 4G, con prestazioni sino a 30Mbps. Conclusi i test annunciati nelle scorse settimane, sono ora disponibili le seguenti offerte in tecnologia 4G:

Smart 30 con minuti illimitati, 30GB e 100 sms a 7,99€/mese.

con minuti illimitati, 30GB e 100 sms a 7,99€/mese. Smart 60 con minuti illimitati, 60GB e 300 sms a 11,99€/mese.

Da sempre attenta ai propri clienti, Tiscali prevede l’abilitazione gratuita e automatica al 4G per tutti i già clienti, che a partire da questa settimana saranno gradualmente abilitati al 4G, senza necessità di cambiare la propria SIM; il passaggio alla nuova tecnologia verrà completato entro Natale.

Inoltre, nelle prossime settimane verranno lanciate nuove offerte in 4G con prestazioni ancora più elevate. Tiscali Mobile è disponibile in 7465 Comuni italiani, che rappresentano il 98,2% della copertura nazionale, la più estesa d’Italia. Le offerte Tiscali Mobile sono acquistabili nei negozi Tiscali, online sul sito www.tiscali.it e chiamando il n. 130″.

Dunque il 4G è finalmente realtà anche per i clienti Tiscali Mobile (ultimo operatore mobile virtuale – MVNO – che fino a ieri permetteva di collegarsi solo in 3G) e tra poche settimane potremo scoprire le nuove offerte che verranno lanciate a ridosso del Natale e che garantiranno accesso al 4G Full con prestazioni fino a 150 Mbps in download.

fonte: comunicato stampa

