Ryan Reynolds è diventato proprietario dell’operatore mobile virtuale americano Mint Mobile

Dopo il Guerriero Kena è il momento dei supereroi. Ryan Reynolds, l’attore canadese noto per il ruolo di Deadpool (il supereroe Marvel dalla parlantina inarrestabile) è diventato il nuovo proprietario di Mint Mobile, operatore mobile virtuale americano che opera sotto rete 4G T-Mobile USA.

Si tratta di un MVNO non convenzionale, tra i più economici in un mercato, quello americano, i cui costi degli abbonamenti sono sostanzialmente più alti di quanto vediamo in UE e in particolare se raffrontati con il mercato italiano.

Ryan Reynolds è da sempre un appassionato di telefonia e così, mentre altri attori e colleghi spesso investono in brand di fascia alta, lui ha deciso di investire in una realtà che permette a milioni di americani di risparmiare sulla bolletta telefonica, come ammesso da lui stesso:

Mint Mobile è un po’ anticonvenzionale ed è per questo che mi piace. Le celebrità generalmente investono in prodotti di fascia alta come marchi di cura della pelle o deliziose aziende di gin *. Eppure Mint sta rendendo la telefonia mobile più conveniente in un momento in cui l’americano medio sta pagando 65 dollari al mese. Sono entusiasta di sostenere un approccio più pratico alla tecnologia più indispensabile.”

Ad oggi non è stato dichiarato l’ammontare dell’investimento da parte dell’attore canadese, che detiene una quota di maggioranza tale da consentirgli di avere il controllo di questo operatore mobile virtuale.

Reynolds prenderà parte alle decisioni strategiche della società e darà il suo contributo a livello di comunicazione e marketing.

Mint Mobile offre pacchetti tariffari che possono essere acquistati pagando anticipatamente il periodo di durata scelto (3, 6 o 12 mesi), con un prezzo più basso per chi acquista il piano su 12 mesi e più alto per chi sceglie quello da 3 mesi (promozioni in corso escluse).

Per fare un esempio, con 120 dollari si può acquistare il piano con rinnovo ogni sei mesi e che permette di avere ogni mese minuti e SMS illimitati e 3 GB in 4G. Con 150 dollari sempre con rinnovo ogni sei mesi, si può optare per il piano che permette di usufruire ogni mese di minuti e SMS illimitati e 8 GB in 4G.

In pratica, non offrendo abbonamenti vincolanti, si è scelta la formula prepagata (un po’ diversa da come è concepita da noi) in cui paghi anticipatamente fino ad un anno dell’opzione tariffaria scelta (simile a quanto fatto da PosteMobile con la Creami neXt Special Edition, attivabile fino a fine anno).

A giudicare dallo stile della comunicazione (compresa la dicitura presente sulle SIM per segnalare i contatti del Servizio Clienti “Houston, we have a problem. Need help?..“), probabilmente Mint Mobile non poteva trovare proprietario migliore dell’attore che interpreta il più irriverente dei supereroi.

* Il riferimento è a se stesso, visto che da febbraio 2018 è azionista e uomo immagine di Aviation American Gin.

