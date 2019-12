Conferenza stampa CoopVoce: 60 milioni investimento Full MVNO. Nuove SIM da gennaio, ci sarà anche eSIM | Liveblog

Ringraziamo chi ci ha seguito durante questa diretta.

11:55 | Si chiude la conferenza stampa.

Momento domande. Si parla di Accenture, partner tecnologico CoopVoce. Si occuperà della gestione di tutta l’infrastruttura di rete (Pedroni sottolinea la bravura del partner Accenture, anche se “sono un po’ cari”).

Si continuerà a non fare “stalking” al cliente: nessuna profilazione e chiamate commerciali.

Fatturato 2019: previsione di 86 milioni di euro. Obiettivo di fatturato di 100 miioni di euro entro 5 anni.

eSIM: arriveranno nel primo trimestre 2020.

La politica commerciale non cambierà: quindi niente guerra dei prezzi.

5G: discussioni in corso con TIM, obiettivo proporlo ai propri clienti appena disponibile.

Campagna pubblicitaria e logo. Il nuovo logo è stato sviluppato internamente in collaborazione con una agenzia con cui CoopVoce collabora. Nel corso del primo trimestre verrà avviata una campagna di comunicazione social, nei punti vendita e diretta verso i propri clienti.

Il cambio delle SIM avverrà nel primo trimestre 2020 per tutti i clienti CoopVoce. Le SIM saranno disponibili da gennaio, dopo le festività, esclusivamente nei punti vendita Coop oppure online sul sito di CoopVoce.

Marco Pedroni parla degli investimenti previsti, ben 60 milioni di euro per diventare Full MVNO, progetto da cui si lavora da circa due anni. Ringraziamenti ai due partner principali per questo cambiamento: TIM e Accenture (per l’infrastruttura tecnologica).

Non manca un riferimento a iliad, che per Pedroni con le proprie offerte al ribasso non reggerà.

Massimiliano Parini chiude il suo intervento su CoopVoce, presentando il nuovo claim che verrà utilizzato dal prossimo anno:

CoopVoce evolve – Cresci insieme a noi!

A gennaio partirà la distribuzione delle nuove SIM CoopVoce in tutta la rete vendita (oltre 900 tra supermercati e ipermercati).

Come avverrà la sostituzione della SIM? La sostituzione delle SIM avverrà direttamente nei punti vendita.

Futuro: obiettivo principale, raddoppiare la base clienti in 5 anni, sempre mantenendo i valori Coop (convenienza, qualità, lealtà).

SIM evolution. La CoopVoce del futuro inizierà con un nuovo logo, nuova infrastruttura (sempre su rete TIM) e si cercherà di migliorare l’offerta , la tecnologia (da gennaio le SIM che verranno emesse direttamente da CoopVoce) e nuovi servizi. Si partirà dall’eSIM, anche servizi streaming e IoT.

1,5 milioni di clienti soddisfatti e fedeli, presenza sul territorio con oltre 900 punti vendita, per servire al meglio i soci Coop (target di riferimento). Nei sondaggi interni, il livello di soddisfazione è passato dal 94% del 2014 al 95,8% del 2018.

11:20 | Si parla di CoopVoce con Massimiliano Parini, il primo MVNO italiano (nato nel giugno 2007).

Soddisfatti ma non troppo. 1 italiano su 2 è molto soddisfatto del proprio operatore mobile, con un voto medio di 7,4 (su una scala da 1 a 10). Il servizio di call center è l’aspetto più critico, specialmente tra i big player.

Giostra dell’operatore. Un terzo degli italiani non è fidelizzato. Alla domanda “Pensi di cambiare operatore nei prossimi 6 mesi?”, il 30% probabilmente lo farà nei prossimi sei mesi (9% sicuramente sì; 21% probabilmente sì).

Vita di uno smartphone: 2 anni e 8 mesi (di cui 2 anni e 7 mesi gli uomini e 2 anni e 9 mesi le donne). Solo l’11% pensa di sostituirlo quando non funziona più.

Indagine “Gli italiani e lo smartphone”. 1 italiano su 10 usa il cellulare 10 ore o più al giorno. In media gli italiani utilizzano nelle 24 ore 5 ore. Contatti nelle 24 ore: 12 telefonate, 4 videochiamate, 7 SMS, 61 instant messaging (testo), 16 instant messaging (vocale), 4 videomessaggi.

10:55 | Inizia la conferenza stampa e si parte subito con la presentazione dell’indagine “Gli italiani e lo smartphone”.

Arrivano le prime informazioni sul futuro di Coopvoce: investimento di 60 milioni di euro per dotarsi di una propria infrastruttura (come Full MVNO) che “permetterà una gestione in autonomia del servizio e dell’offerta di telefonia, mantenendo la copertura di TIM”.

10:35 | Ci siamo, pronti per il liveblog dalla Terrazza Martini di Piazza Diaz a Milano. Tra poco inizierà la conferenza stampa, si partirà con l’indagine “Gli italiani e lo smartphone”.

10:30 | La conferenza stampa è prevista per le 10:30 (con inizio effettivo tra le 10:30 e le 11) e, se non avremo impedimenti di natura tecnica, qui di seguito troverete il nostro liveblog con i principali aggiornamenti (fare “refresh” – F5 – per aggiornare la pagina).

Come anticipato in anteprima lo scorso giugno, CoopVoce si prepara alla trasformazione da ESP MVNO a Full MVNO, dotandosi degli stessi processi e le stesse piattaforme di un operatore di rete, tranne l’infrastruttura radio e l’accesso alla stessa (che rimarrà quella di TIM).

I primi segnali di questa trasformazione erano arrivati già a giugno del 2018, quando abbiamo scritto del nuovo prefisso assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico a CoopVoce (il 353.4) e a settembre dello stesso anno dell’assegnazione del Mobile Network Code (il 53), due tasselli importanti che hanno confermato la volontà di CoopVoce ad operare come Full MVNO.

Un passaggio che permetterà all’operatore mobile virtuale di Coop di avere più indipendenza e lanciare nuovi servizi. E proprio questa mattina ci troveremo insieme a molti altri colleghi alla conferenza stampa in cui verrà presentata l’indagine “Gli italiani e lo smartphone“, realizzata da italiani.coop e le novità che riguarderanno CoopVoce.

All’appuntamento in Terrazza Martini, in pieno centro a Milano, ci saranno Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, Massimiliano Parini, responsabile CoopVoce, Albino Russo, direttore generale Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative Consumatori).

