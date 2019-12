Kena Mobile: parte la nuova campagna di comunicazione con il Guerriero Kena (guarda il primo spot)

Dopo il teaser trailer presentato ieri, è partita ufficialmente oggi la nuova campagna pubblicitaria di Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale “no frills” di TIM.

In questa occasione il testimonial è il Guerriero Kena, un guerriero maori dal carattere forte e, a quanto si vede dallo spot distribuito oggi, decisamente dirompente (oltre che poco incline a tollerare chi si rifiuta di passare il proprio numero a Kena Mobile).

Il primo spot (disponibile qui di seguito) pubblicizza l’offerta da 70 Giga, con minuti e SMS illimitati al costo di 5,99 euro al mese per chi proviene da iliad e operatori mobili virtuali (con l’esclusione di ho., Noitel Mobile, Rabona e NT Mobile).

Ricordiamo che l’offerta attualmente non prevede costi di attivazione né di spedizione e può essere acquistata a soli 10 euro, prezzo che comprende il primo canone mensile da 5,99 euro e 4,01 di prima ricarica obbligatoria.

In caso ci si rechi all’estero, in uno dei 31 Paesi aderenti al Roam Like At Home, è possibile utilizzare minuti e SMS senza limitazioni, mentre per il traffico dati è applicata una soglia mensile di 3 GB.

Tornando alla nuova campagna di comunicazione di Kena, per il momento dovrebbe essere declinata solo lato digital (web, social etc), nei prossimi giorni cercheremo di avere maggiori dettagli su come verrà sviluppata, chiedendo ai diretti interessati.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.950 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter