CoopVoce: disservizio in corso su chiamate e traffico dati

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un disservizio che sta coinvolgendo tutti i clienti dell’operatore mobile virtuale CoopVoce. Nello specifico, risulta impossibile effettuare chiamate i uscita (anche al Servizio Clienti 188) o utilizzare la propria connessione dati.

La problematica risulta diffusa e su scala nazionale (anche se a macchia di leopardo), con i clienti costretti a segnalare quanto sta accadendo dai canali social ufficiali dell’operatore, al momento l’unico modo per mettersi in contatto con il Servizio Clienti.

Anche i nostri collaboratori su Milano, Roma e Modena confermano il disservizio in corso, che riguarderebbe in ogni caso solo parte della clientela. Abbiamo chiesto maggiori dettagli direttamente in CoopVoce, non appena avremo un riscontro torneremo ad aggiornarvi.

Aggiornamento. Da CoopVoce ci fanno sapere che si tratta di un problema di interconnessione tra CoopVoce e la rete TIM su cui sono già al lavoro i tecnici da inizio disservizio. Si prevede una risoluzione entro poche ore.

Come segnalato da alcuni clienti, riavviando il proprio smartphone (o attivando e disattivando la modalità aereo) sembra sia possibile tornare ad effettuare chiamate e traffico dati. Questo semplice passaggio ha già portato alla risoluzione della problematica con diversi clienti.

Aggiornamento delle 12. Da CoopVoce ci comunicano che il disservizio è ormai rientrato per oltre l’80% dei clienti coinvolti. A breve la risoluzione totale. Per chi ha ancora problematiche lato voce o traffico dati, consigliamo di riavviare lo smartphone o attivare e disattivare la “modalità aereo” e fare un nuovo tentativo.

