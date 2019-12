Rabona Mobile: dal 15 dicembre lo spot tv natalizio per promuovere l’offerta da 71 Giga (video)

Partirà domenica 15 dicembre la campagna pubblicitaria natalizia di Rabona Mobile, che per l’occasione ha realizzato uno spot tv trasmesso su diverse emittenti nazionali.

Lo spot, che potete vedere in anteprima (qui di seguito) rispetto alla messa in onda, sarà diffuso sui canali del bouquet Sky (compresi i due canali del Digitale Terrestre TV8 e Cielo) e Canale 5.

La campagna pubblicitaria è incentrata sulla promozione dell’offerta Attacco Mondiale (attivabile fino al 27 dicembre 2019), che prevede 71 Giga di traffico dati in 4G (rete Vodafone, fino a 60 Mbps in download e 30 in upload), minuti e SMS illimitati in promozione a 7,99 euro al mese (invece di 9,99 euro). E’ previsto un costo di attivazione di 2 euro.

Il traffico dati è tariffato sugli effettivi kb di navigazione. Esauriti i GB messi a disposizione ogni mese, la navigazione viene bloccata. L’opzione si rinnova automaticamente, salvo disattivazione, ogni mese al costo di 7,99 euro. Se il credito sulla SIM non è sufficiente per effettuare il rinnovo, l’offerta verrà sospesa e sarà possibile riattivarla solo se si effettua una ricarica entro 90 giorni, in caso contrario verrà completamente disattivata.

Rabona ricorda che il cliente è tenuto ad un utilizzo in “buona fede” (lecito e corretto) dell’offerta, che non può essere utilizzata su dispositivi diversi dagli smartphone (come internet key, router etc.) o per l’invio massivo di SMS o per chiamate a scopo non personale o trasformazioni di traffico.

In caso di disattivazione o blocco dell’offerta, vengono applicati i costi del piano tariffario EXTRA BASE (29 centesimi al minuto per le chiamate, senza scatto alla risposta e con tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione, 29 centesimi per singolo SMS inviato e 29 centesimi ogni MB di traffico dati generato).

Non comunicando direttamente questa informazione, ricordiamo che la formula da utilizzare per calcolare i quantitativi di GB in Roaming in UE per le offerte Rabona è la seguente: costo mensile dell’offerta (Iva esclusa) diviso 4,5 (costo di un GB all’estero) per 2. In questo caso 2,9 Giga al mese.

Ricordiamo che il costo per l’acquisto di una nuova SIM Rabona è di 25 euro, più 10 euro di ricarica obbligatoria per il pagamento del primo canone dell’opzione, per un totale di 35 euro (è prevista l’erogazione di un bonus di 25 euro).

Il credito bonus non è utilizzabile per il rinnovo dell’offerta, ma solo per il traffico a consumo e ha una validità di 12 mesi.

