Lycamobile proroga fino al 10 gennaio 2020 tutti i pacchetti tariffari e le promozioni sulle portabilità

Dopo la recente proroga fino a fine anno, Lycamobile ha deciso di far proseguire le due promozioni dedicate a chi proviene da altro gestore mobile, così come tutti i principali piani tariffari, fino al 10 gennaio 2020.

Un altro segnale a conferma delle indiscrezioni che abbiamo pubblicato poche settimane fa, per cui sembrerebbe che per questo Natale non sia prevista al momento nessuna promozione ad hoc, puntando ancora una volta sulle due offerte PORTIN.

Passa a Lycamobile 7,90 euro

L’offerta da 7,90 euro al mese permette di avere 60 Giga, minuti e SMS nazionali illimitati. Per ottenere la Passa a Lycamobile, una volta che la portabilità del numero sarà andata a buon fine, il cliente dovrà inviare un SMS con scritto PORTIN al 3333. A questo punto basterà attendere il messaggio di conferma prima di utilizzare l’offerta.

E’ previsto il rinnovo automatico alla scadenza, che avverrà ogni mese se il credito residuo sulla SIM sarà sufficiente. In caso contrario, il cliente avrà 48 ore dalla data del rinnovo per ricaricare e mandare nuovamente un SMS con scritto PORTIN al 3333.

In caso il cliente voglia disattivare l’offerta, potrà farlo digitando *190# sulla tastiera del proprio telefono e premendo il tasto di invio chiamata.

Limitazioni. L’offerta non è usufruibile dai numeri portati in Lycamobile che hanno già effettuato un portabilità da Lycamobile verso un altro operatore (MNP in uscita) nei precedenti 15 giorni.

E’ possibile utilizzare l’offerta in roaming nei paesi dell’Unione Europea (paesi EU/EEA), ma sarà applicato un limite massimo all’utilizzo dei dati pari a 3 GB.

L’offerta è valida solo per scopi non commerciali, privati ed esclusivo uso personale (ovvero, come riportato nelle condizioni contrattuali “si presume, salvo diverse evidenze, un uso conforme a buona fede con un traffico uscente , ogni 30 giorni, non superiore a: 10.000 minuti di chiamate e 10.000 SMS”).

Passa a Lycamobile 10,90 euro

L’offerta da 10,90 euro al mese permette di avere sempre 60 Giga, minuti e SMS nazionali illimitati, ma con 100 minuti aggiuntivi dedicati alle chiamate internazionali verso tutti i paesi UE, USA, Canada, India, Pakistan e Bangladesh.

La procedura di attivazione è la seguente: va richiesta una portabilità al negoziante e, una volta andata a buon fine, un SMS avviserà dell’avvenuta attivazione dell’offerta e il cliente potrà utilizzare i minuti, gli SMS e i Giga messi a disposizione ogni mese.

Per verificare se l’offerta è attiva è possibile utilizzare la stringa *137# seguita dal tasto di chiamata. L’offerta prevede il rinnovo automatico e, in caso di credito residuo insufficiente, se entro 48 ore non viene effettuata una ricarica, verrà disattivata.

Effettuata la ricarica, è necessario inviare un SMS con scritto “EUEast” al 3333 per riattivare l’offerta, che sarà nuovamente disponibile appena si riceverà il messaggio di conferma.

La Passa a Lycamobile può essere disattivata anche manualmente dal cliente, digitando la stringa *190# seguita dal tasto di chiamata. Per evitare (o ridurre) il fenomeno della “triangolazione”, ricordiamo che questa offerta non è applicabile ai numeri portati in Lycamobile che hanno già effettuato un portabilità da Lycamobile verso un altro operatore nei precedenti 15 giorni.

E’ possibile utilizzare l’offerta in roaming nei paesi dell’Unione Europea, ma verrà applicato un limite massimo all’utilizzo dei dati pari a 4 GB al mese.

