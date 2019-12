Fastweb Mobile: da oggi scattano le rimodulazioni su diverse offerte

Sono scattate oggi le ultime rimodulazioni applicate da Fastweb Mobile ai propri clienti, con costi mensili decisamente più alti rispetto a quanto inizialmente avevano sottoscritto (anche se a fronte di un quantitativo maggiore di minuti e traffico dati).

Tra le offerte rimodulate anche la Mobile Base da 1,95 euro al mese (con 100 minuti, 100 SMS e 1 Giga di internet), che per i clienti coinvolti nella rimodulazione, è passata ora a 5,95 euro al mese, ovvero al pacchetto Mobile Voce&Giga, che comprende 1.000 minuti di chiamate e 10 Giga di internet.

I clienti con attiva l’offerta da 5,95 euro al mese, con 1.000 minuti e 20 Giga di traffico dati, da questo mese pagheranno invece 7,95 euro (Mobile Voce&Giga) con lo stesso quantitativo di minuti (1.000) e un aumento dei Giga (30 invece di 20). Qui lo screenshot con la comunicazione da parte di Fastweb agli utenti coinvolti.

Come spiegato nel nostro precedente articolo dedicato, le rimodulazioni non hanno riguardato – come scritto da più parti – solo le offerte sotto i 5 euro (come dimostra la modifica al pacchetto da 5,95 euro al mese).

Fastweb aveva notificato ai clienti che il “cambio piano sarà effettivo qualche giorno prima del rinnovo”, spiegando che “questo ti permetterà di usufruire subito dei nuovi contenuti, mentre l’addebito del canone avverrà alla consueta data di rinnovo”.

Per chi non ha optato per il recesso senza penali entro 30 giorni dalla notifica da parte di Fastweb, può sempre effettuare una portabilità del numero verso altri gestori, nel caso non trovasse più conveniente l’offerta rimodulata.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.950 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter