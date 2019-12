Tiscali Mobile: ecco le nuove tariffe 4G Full fino a 150 Mbps per clientela privati e affari

L’attesa per il 4G Full di Tiscali Mobile sta per terminare: da lunedi 16 dicembre (anche se ancora in fase di elaborazione e il lancio potrebbe slittare al giorno successivo) saranno disponibili due nuove offerte che andranno a sostituire le attuali in tecnologia 4G Basic.

La notizia è stata fatta trapelare da mondo3.com da informazioni provenienti dalla rete vendita, che è stata già informata sulle nuove offerte, senza però essere autorizzata a diffonderle.

Va fatta innanzitutto chiarezza: le offerte per privati (e disponibili per tutti )che saranno pubblicate la prossima settimana sono due, la Smart 4G e la Smart 30 4G.

Smart 4G

Viene proposta ad un prezzo promozionale di 2,99 euro al mese (solo per i nuovi clienti, il prezzo non in promozione è ancora da definire) e mette a disposizione 1 GB di traffico dati in 4G Full (fino a 150 Mbps in download), 60 minuti di chiamate nazionali e 10 SMS.

Il costo di attivazione è gratuito (con una ricarica minima di 10 euro e un contributo SIM di 10 euro) per i nuovi clienti, mentre di 11 euro per i già clienti.

Smart 30 4G

Viene proposta ad un prezzo promozionale di 8,99 euro al mese (solo per i nuovi clienti, il prezzo non in promozione è ancora da definire) e mette a disposizione 30 GB di traffico dati in 4G Full (fino a 150 Mbps in download), minuti illimitati di chiamate nazionali e 100 SMS.

Il costo di attivazione è gratuito (con una ricarica minima di 10 euro e un contributo SIM di 10 euro) per i nuovi clienti, mentre di 11 euro per i già clienti.

C’è poi una offerta ad hoc per i clienti Affari, la Smart 30 Affari 4G, con minuti illimitati, 300 SMS e 30 Giga in 4G Full (fino a 150 Mbps in download) a 10,99 euro al mese, più contributo SIM di 10 euro e una ricarica minima iniziale di 20 euro (per i nuovi clienti non è previsto alcun costo di attivazione, per i già clienti di 15 euro).

Per quanto riguarda l’offerta denominata Smart 200 (ancora in fase di elaborazione) va specificato che non sarà disponibile online, ma solo su canali dedicati, probabilmente nei soli negozi Tiscali (ma non è ancora stato definito con chiarezza). L’offerta prevede: minuti illimitati, SMS illimitati e 200 Giga in 4G Full, ad un prezzo in promozione di 29,99 euro al mese.

Dalla prossima settimana Tiscali Mobile commercializzerà solo offerte in 4G Full (fino ad un potenziale massimo di 150 Mbps in download), spariranno dunque le attuali offerte in 4G Basic (fino a 30 Mbps in download), che continueranno ad essere utilizzate dai clienti che le hanno già sottoscritte.

L’upgrade alle nuove offerte in 4G Full può essere effettuato da tutti i clienti Tiscali Mobile ad un costo di 11 euro una tantum (per i clienti privati).

