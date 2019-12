GoMo, l’operatore mobile virtuale irlandese di EIR (Gruppo Iliad) vicino ai 100.000 clienti

L’operatore mobile virtuale irlandese GoMo, lanciato lo scorso 15 ottobre da Eir Telecom (operatore mobile acquisito nell’aprile del 2018 dal Gruppo Iliad e da Xavier Niel tramite la sua holding personale NJJ) e dedicato ai più giovani, sta per raggiungere il traguardo dei 100.000 clienti.

Come annunciato in fase di debutto sul mercato irlandese, GoMo ha proposto un’unica offerta speciale da 9,99 euro al mese che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 80 Giga su rete Eir (10 Giga in Roaming in UE). Circa la metà del prezzo dei principali competitor.

Stando alle dichiarazioni dell’azienda, l’obiettivo dei 100.000 clienti viene dato ormai come scontato e sarà raggiunto prima di questo Natale 2019. Nonostante questo, permetterà di attivare questa speciale promozione fino al prossimo 8 gennaio 2020 (quindi anche se verrà superata in anticipo la soglia dei 100.000 clienti).

Per chi attiva GoMo entro l’8 gennaio potrà mantenere le attuali condizioni contrattuali per sempre, senza subire aumenti.

GoMo è di fatto il second brand di Eir, è gestito come un brand autonomo rispetto ad Eir Telecom e non ha negozi fisici (si fa tutto online, dalla richiesta della SIM all’attivazione e gestione della propria linea), con un’assistenza esclusivamente via webchat (con un team dedicato con sede a Limerick).

A fine settembre 2019 Eir aveva oltre un milione di linee attive, per una quota di mercato in Irlanda del 15,6% (19,1% senza SIM M2M), contro il 39% di Vodafone (35,9% senza SIM M2M) e il 35,8% di Three Group (32,7% senza SIM M2M), mentre il principale MVNO del paese – Tesco Mobile – deteneva il 6,5% di quota di mercato (8,3% senza le SIM M2M).

Dunque solamente con i dati della trimestrale al 31 dicembre 2019 si potrà scoprire a chi GoMo avrà sottratto il maggior numero di clienti tra i vari competitor e se il dato verrà integrato (come presumibile) con quello di Eir oppure separatamente.

