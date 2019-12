1Mobile lancia la sua applicazione ufficiale, ma fin troppo essenziale!

1Mobile ha finalmente lanciato, dopo anni di attesa, la sua applicazione ufficiale, al momento disponibile solo per smartphone Android (qui il link per accedervi direttamente), mentre quella per iOS è prevista a breve.

Lo diciamo subito, non aspettatevi nulla di eclatante, con una grafica che avrebbe già bisogno di una “svecchiata”, le funzioni disponibili sono proprio le più basilari, al limite dell’essenziale.

Dopo aver scaricato l’app dal Play Store di Google, occorrerà registrarsi inserendo il proprio numero di telefono 1Mobile e attendere il codice segreto inviato via SMS.

A questo punto andrà inserita una password di minimo 8 caratteri (tra cui una maiuscola e un carattere speciale obbligatori) e proseguire con la registrazione.

Eseguiti questi pochi semplici passaggi, si accede subito alla HOME, dove troviamo il nostro numero di telefono 1Mobile, il codice PUK della SIM, il piano tariffario attualmente attivo e il credito residuo.

Nessuna informazione aggiuntiva, come ad esempio la data di scadenza della SIM o il dettaglio dei consumi.

Si può però ricaricare online: viene infatti proposta la stessa pagina presente sul sito web dell’operatore, con cui poter ricaricare tramite carta di credito o Paypal oppure inserendo il codice PIN rilasciato presso uno dei punti vendita Lottomatica Italia Servizi, Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express abilitati e gli altri rivenditori autorizzati.

Con l’applicazione è poi possibile attivare una delle opzioni attualmente disponibili, scegliendole in un comodo elenco, senza dover più utilizzare le stringhe dedicate.

Si tratta sicuramente una comodità in più per tutti i clienti 1Mobile, con la speranza però che si provveda presto ad integrare altre informazioni utili sulla propria utenza e, soprattutto, la possibilità di monitorare i propri consumi, ad oggi impossibile se non dietro richiesta esplicita all’operatore.

