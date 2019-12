Tiscali Mobile: disponibili da oggi le nuove offerte Smart in 4G Full (fino a 150 Mbps in download) a partire da 2,99 euro al mese

Come anticipato pochi giorni fa, sono ora ufficialmente disponibili le due nuove offerte Tiscali Mobile con accesso al 4G Full, con velocità in download fino a 150 Mbps e fino a 50 Mbps in upload.

Questo il comunicato appena diffuso da Tiscali:

Da oggi sono disponibili le nuove offerte Smart 4G Tiscali Mobile, ancora più competitive grazie alla velocità fino a 150 Mbps. L’offerta si compone di due piani per i clienti privati e uno per i clienti affari, tutti in offerta lancio a partire da 2,99 € al mese. Nessun costo di attivazione per i nuovi clienti che acquisteranno la SIM, mentre per i già clienti sarà applicato un costo a partire da 11 €.

Per tutte le offerte sarà disabilitata la funzionalità di “abbonamenti premium”: a nessun cliente Tiscali Mobile sarai mai addebitato un canone per servizi in abbonamento (giochi, ricette, suonerie, incontri, ecc.). Un modo per garantire maggiore sicurezza nell’utilizzo del proprio dispositivo mobile. Inoltre, Tiscali conferma il proprio posizionamento nel segno della trasparenza e della libertà, offrendo soluzioni senza vincoli, penali e costi nascosti.

Ecco le principali caratteristiche delle nuove offerte:

Smart 4G

Viene proposta ad un prezzo promozionale di 2,99 euro al mese (solo per i nuovi clienti, il prezzo non in promozione è ancora da definire) e mette a disposizione 1 GB di traffico dati in 4G Full (fino a 150 Mbps in download), 60 minuti di chiamate nazionali e 10 SMS.

Il costo di attivazione è gratuito (con una ricarica minima di 10 euro e un contributo SIM di 10 euro) per i nuovi clienti, mentre di 11 euro per i già clienti.

Nel Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS previsti dall’offerta e fino ad 1 GB di traffico internet. In caso di traffico extra soglia oltre il plafond incluso, verranno applicati i seguenti prezzi: chiamate uscenti €0,05 al minuto, invio SMS €0,015 e traffico dati €0,012 MB con tariffazione per singolo KB.

Smart 30 4G

Viene proposta ad un prezzo promozionale di 8,99 euro al mese (solo per i nuovi clienti, il prezzo non in promozione è ancora da definire) e mette a disposizione 30 GB di traffico dati in 4G Full (fino a 150 Mbps in download), minuti illimitati di chiamate nazionali e 100 SMS.

Il costo di attivazione è gratuito (con una ricarica minima di 10 euro e un contributo SIM di 10 euro) per i nuovi clienti, mentre di 11 euro per i già clienti.

Nel Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS previsti dall’offerta e fino a 2,9 GB di traffico internet. In caso di traffico extra soglia oltre il plafond incluso, verranno applicati i seguenti prezzi: chiamate uscenti €0,05 al minuto, invio SMS €0,015 e traffico dati €0,012 MB con tariffazione per singolo KB.

Per entrambe le offerte la tariffa base applicata è la Tiscali 16: 16 centesimi al minuto per tutte le chiamate verso numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta e con tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione), 16 centesimi per singolo SMS inviato e 30 centesimi ogni MB (tariffazione per singolo Kb).

C’è poi una offerta ad hoc per i clienti Affari, la Smart 30 Affari 4G, con minuti illimitati, 300 SMS e 30 Giga in 4G Full (fino a 150 Mbps in download) a 10,99 euro al mese, più contributo SIM di 10 euro e una ricarica minima iniziale di 20 euro (per i nuovi clienti non è previsto alcun costo di attivazione, per i già clienti di 15 euro).

Come anticipato, niente Smart 200: l’offerta che prevede minuti illimitati, SMS illimitati e 200 Giga in 4G Full a 29,99 euro al mese non sarà attivabile online da tutti i clienti, ma rimarrà accessibile solo su alcuni canali dedicati (negozi e rivenditori Tiscali).

L’upgrade alle nuove offerte in 4G Full può essere effettuato da tutti i clienti Tiscali Mobile ad un costo di 11 euro una tantum (per i clienti privati). Da oggi non sono quindi più disponibili le precedenti offerte che prevedevano l’accesso al 4G Basic con velocità fino a 30 Mbps in download e upload.

