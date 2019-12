MVNO Svizzeri: Yallo lancia swype, la prima offerta mobile illimitata basata su app e completamente su Cloud (Amazon)

L’operatore mobile virtuale svizzero Yallo (che opera su rete Sunrise) ha comunicato oggi il lancio ufficiale di yallo swype, la prima offerta di telefonia mobile basata su app e che permette di avere chiamate, SMS e traffico internet illimitati.

Si tratta della prima tariffa svizzera di telefonia mobile che funziona esclusivamente tramite app. swype è completamente su Cloud – in collaborazione con Amazon Web Services – e prevede una Flat rate per chiamare e navigare in tutta la Svizzera al costo di 2 Franchi al giorno oppure 39 Franchi al mese (poco meno di 36 euro al cambio attuale).

swype è attualmente in fase beta (l’offerta è attivabile in realtà già da fine ottobre) e i clienti posso testare il servizio gratuitamente per un mese.

Giuseppe Bonina, Chief YOL Officer, è soddisfatto del feedback: «In and out, swype anytime: tutto ciò che ci siamo prefissati con yallo swype è stato molto ben accolto, vale a dire il lancio sul mercato di una offerta di telefonia mobile semplice, fresco e, soprattutto, basata completamente su app, pensato per i nostri clienti più in sintonia con il digitale.

E insieme al nostro partner per l’innovazione Moflix, nonché in collaborazione con il partner cloud Amazon Web Services, abbiamo già sviluppato una serie di nuove idee, come ad esempio la funzionalità eSIM.»

La struttura tariffaria è semplice e trasparente: i clienti scelgono in anticipo se utilizzare swype su base giornaliera o per un mese intero (con pagamento anticipato). Chi desidera utilizzare swype all’estero potrà prenotare l’opzione aggiuntiva «International & Roaming» al costo di 3 Franchi. Questa include chiamate internazionali, navigazione e telefonate illimitate in 25 paesi (Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Ungheria).

Per effettuare l’ordine e attivare l’offerta sono sufficienti pochi passaggi: ordinare una carta SIM gratuita, confermare digitalmente la propria identità direttamente nell’app, selezionare la tariffa desiderata (daily o monthly) e registrare la carta di credito o il pagamento tramite TWINT * (chi sceglie quest’ultima modalità avrà swype a soli 29 Franchi al mese invece di 39 fino a fine marzo 2020).

Un altro vantaggio di swype sta nella possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, facendo semplicemente «swype» nell’app.

Si tratta di una offerta indubbiamente interessante per il mercato svizzero, anche rispetto ai pacchetti standard di Yallo (tra gli operatori mobili virtuali più convenienti), che propone una flat simile a 58 Franchi al mese (senza contare poi i prezzi degli abbonamenti dei principali gestori, come ad esempio Sunrise, dove per la stessa offerta sono richiesti 65 Franchi).

Nulla ovviamente di paragonabile con quanto proposto in Italia, dove le tariffe sono ben altre così come il costo della vita, oltre al fatto che le offerte con tutto illimitato in Svizzera lo sono realmente, senza limitazioni mensili (salvo casi di conclamato abuso, come l’utilizzo della SIM in gateway GSM etc).

* TWINT è una app per pagamenti simile a quanto conosciuto in Italia come Bancomat PAY e legato ai vari istituti bancari svizzeri.

