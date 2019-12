Disservizio Kena Mobile: impossibile utilizzare la rete dati all’estero

Nelle ultime due settimane sono diverse le segnalazioni che ci stanno pervenendo da parte di utenti Kena Mobile che lamentano il mancato accesso alla rete dati quando ci si trova all’estero.

Chi ci scrive dalla Francia, come dalla Spagna e dalla Germania, segnala la totale assenza di internet, mentre lato chiamate e SMS tutto funziona regolarmente.

Verificando anche sui profili social di Kena Mobile, è possibile notare come solo negli ultimi giorni diversi clienti hanno chiesto spiegazioni per questo disservizio, tutt’ora in corso, ricevendo conferma che la situazione è già nota all’operatore. Ecco alcuni esempi:

Dopo le problematiche legate alla ricezione di SMS OTP (segnalate lo scorso ottobre), adesso si aggiunge anche il disservizio sulla rete dati all’estero, su cui non c’è una data certa di risoluzione.

E con l’avvicinarsi delle festività, per molti il periodo giusto per un viaggio all’estero, il rischio di ritrovarsi senza connessione internet potrebbe essere molto concreto.

