Roaming in UE: PosteMobile anticipa i tempi, ecco le nuove soglie (migliorative) per il traffico dati

Come lo scorso anno PosteMobile gioca d’anticipo e ha deciso di adeguare le limitazioni applicate alle proprie offerte a pacchetto sul traffico dati generato in Roaming in UE, come previsto dalla normativa europea che dal 1° gennaio 2020 abbassa a 3,5 euro (IVA esclusa) il massimale consentito per GB (erano 4,5 euro IVA esclusa per tutto il 2019).

Le prossime modifiche (migliorative per tutti i consumatori europei) sono previste il 1° gennaio 2021 (il massimale per GB in questo caso scenderà a 3 euro IVA esclusa) e 1° gennaio 2022 (2,50 euro IVA esclusa).

Aumentano quindi i quantitativi di GB che è possibile utilizzare con la propria utenza PosteMobile quando ci si reca in uno dei 31 Paesi che aderiscono al Roam Like At Home. Questa la formula da utilizzare per calcolare il quantitativo di Giga: Volume di GB = (importo del canone della tua offerta (IVA esclusa) /3,5) x 2.

I nuovi limiti mensili imposti alle offerte e opzioni attualmente commercializzate, sono riportati in questo elenco riepilogativo appena aggiornato e basato sui prospetti informativi presenti sul sito postemobile.it.

Creami WeBack: 4,68 Giga in UE

4,68 Giga in UE Creami RELAX 100 : 4,68 Giga in UE per i primi 3 rinnovi; 4,22 Giga per i successivi 3 rinnovi; 3,75 Giga per i successivi

: 4,68 Giga in UE per i primi 3 rinnovi; 4,22 Giga per i successivi 3 rinnovi; 3,75 Giga per i successivi Creami neXt 1 Special Edition : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Creami neXt 3 Special Edition : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Creami neXt 6 Special Edition : 3,90 Giga in UE

: 3,90 Giga in UE PosteMobile Connect 12 mesi : 2,26 Giga in UE

: 2,26 Giga in UE PosteMobile Connect 6 mesi : 2,97 Giga in UE

: 2,97 Giga in UE PosteMobile Connect 1 mese : 4,68 Giga in UE per i clienti senza portabilità

: 4,68 Giga in UE per i clienti senza portabilità PosteMobile Connect 1 mese : 2,34 Giga in UE per i clienti con portabilità (ma solo il primo mese, poi 4,68 GB)

: 2,34 Giga in UE per i clienti con portabilità (ma solo il primo mese, poi 4,68 GB) Opzione 5 GIGA EXTRA PosteMobile Connect : 0,47 Giga in UE

: 0,47 Giga in UE PM Super Ricarica : 0,94 Giga in UE

: 0,94 Giga in UE Creami Revolution 1 : 5,62 Giga in UE

: 5,62 Giga in UE Creami Revolution 3 : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Creami Revolution 6 : 3,75 Giga in UE

: 3,75 Giga in UE GigaPack : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Mobile 3GB : 2,34 Giga in UE

: 2,34 Giga in UE Mobile 10GB : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Mobile 30GB : 7,03 Giga in UE

: 7,03 Giga in UE Internet 100 Ore : 8,90 Giga in UE

: 8,90 Giga in UE Internet 30 Ore: 4,64 Giga in UE.

Oltre tali limiti è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB (IVA inclusa) in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta nazionale.

In caso di superamento dei GB disponibili in base al piano nazionale sottoscritto si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 €cent/MB prevista per la navigazione internet sul territorio nazionale.

