Tiscali Mobile: il 4G Basic in fase di attivazione per tutti i clienti

Dopo l’apertura al 4G Basic ad inizio dicembre e al 4G Full ufficializzato poche settimane fa (con le più recenti offerte Smart 4G, Smart 30 4G e la Smart 200 disponibile solo presso i rivenditori), Tiscali Mobile sta procedendo all’abilitazione del 4G Basic a tutti i clienti con attiva qualsiasi offerta con traffico dati inclusa.

Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, nel mese di dicembre Tiscali ha programmato di abilitare tutti i clienti al 4G, non solo quelli con le ultime offerte dove è già previsto di default.

Stando alle segnalazioni che ci sono pervenute nelle ultime ore, sembra proprio che in questi giorni si stia procedendo con una campagna più massiccia e che sta coinvolgendo molti clienti che fino ad oggi potevano usufruire della sola rete 3G (TIM).

Gli SMS riportano il seguente testo: “La tua SIM Tiscali è ora in 4G! Riavvia il tuo cellulare e abilita il 4G per avere gratis più velocità e maggiore copertura. Info su http://tisca.li/4G“.

Nella pagina di destinazione dei vari SMS inviati in questi giorni, Tiscali informa che il passaggio alla rete dati ad alta velocità 4G/LTE è automatico e gratuito per tutti i clienti.

Ricordiamo che l’abilitazione per tutti prevede l’accesso al 4G Basic, con velocità in download e upload fino a 30 Mbps, mentre per chi vuole usufruire del 4G Full, con velocità fino a 150 Mbps in download, deve necessariamente avere attiva una delle nuove offerte lanciate il 16 dicembre scorso:

Smart 4G : 1 GB di traffico dati, 60 minuti di chiamate nazionali e 10 SMS a 2,99 euro al mese.

: 1 GB di traffico dati, 60 minuti di chiamate nazionali e 10 SMS a 2,99 euro al mese. Smart 30 4G : 30 GB di traffico dati, minuti illimitati di chiamate nazionali e 100 SMS a 8,99 euro al mese.

: 30 GB di traffico dati, minuti illimitati di chiamate nazionali e 100 SMS a 8,99 euro al mese. Smart 200 (solo presso i rivenditori autorizzati): minuti illimitati, SMS illimitati e 200 Giga a 29,99 euro al mese.

L’APN per la navigazione internet con Tiscali Mobile è tiscalimobileinternet. Se non avete ancora ricevuto l’SMS di notifica, proseguirete a navigare in 3G fino alla ricezione della comunicazione da parte dell’operatore (una volta abilitato, sullo smartphone comparirà il simbolo 4G o LTE).

