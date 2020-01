Roaming in UE: con il nuovo anno ancora più Giga in roaming in 31 diversi paesi

Con il nuovo anno, chi viaggia all’interno dei paesi dell’Unione Europea (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e ha una offerta con traffico dati incluso, ora può contare su un quantitativo maggiore di MB/GB utilizzabile in roaming.

Come previsto dalla normativa europea, dal 1° gennaio 2020 viene abbassato a 3,5 euro (IVA esclusa) il massimale consentito per GB e calerà ulteriormente nei prossimi anni (3 euro dal 1° gennaio 2021 e 2,5 euro dal 1° gennaio 2022).

Questo massimale può essere utilizzato per calcolare quanto traffico dati (espresso in GB) abbiamo a disposizione ogni mese sulla nostra offerta mobile, utilizzando la seguente formula:

(Costo dell’offerta mensile in Italia (IVA Esclusa) / 3,5) x 2

In base al prezzo della propria offerta è quindi facilmente calcolabile quanti Giga possiamo utilizzare ogni mese quando ci si reca in uno dei 31 paesi aderenti al Roam Like At Home.

Ecco alcuni esempi di soglie minime che devono essere garantite (dato arrotondato per difetto), per fascia di prezzo (ovviamente ogni operatore può decidere di aumentare questi valori e fornire più traffico dati del minimo obbligatorio previsto dalla normativa europea):

Costo offerta GB minimi garantiti 3 euro 1,4 GB 4 euro 1,8 Gb 5 euro 2,3 GB 6 euro 2,8 GB 7 euro 3,2 GB 8 euro 3,7 GB 9 euro 4,2 GB 10 euro 4,6 GB 12 euro 5,6 GB 15 euro 7 GB 20 euro 9,3 GB

Come scritto, questi sono solo alcuni esempi di soglie minime che devono essere garantite in base al costo mensile dell’offerta attiva sulla propria linea, poi per fortuna ci sono singoli operatori mobili che spesso propongono un quantitativo di traffico dati maggiore.

CoopVoce

CoopVoce è ad oggi l’unico MVNO che non impone alcun limite nel Roam Like At Home, permettendo quindi di utilizzare tutti i minuti, gli SMS e i GB disponibili nelle proprie offerte nazionali anche in roaming. Una rara e felice eccezione.

PosteMobile

C’è poi chi ha anticipato i tempi, come PosteMobile, e già lo scorso dicembre aveva comunicato le nuove soglie per il roaming su tutte le offerte e opzioni attualmente commercializzate (l’elenco riporta i dati basati sui prospetti informativi presenti sul sito postemobile.it).

Creami WeBack: 4,68 Giga in UE

4,68 Giga in UE Creami RELAX 100 : 4,68 Giga in UE per i primi 3 rinnovi; 4,22 Giga per i successivi 3 rinnovi; 3,75 Giga per i successivi

: 4,68 Giga in UE per i primi 3 rinnovi; 4,22 Giga per i successivi 3 rinnovi; 3,75 Giga per i successivi Creami neXt 1 Special Edition : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Creami neXt 3 Special Edition : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Creami neXt 6 Special Edition : 3,90 Giga in UE

: 3,90 Giga in UE PosteMobile Connect 12 mesi : 2,26 Giga in UE

: 2,26 Giga in UE PosteMobile Connect 6 mesi : 2,97 Giga in UE

: 2,97 Giga in UE PosteMobile Connect 1 mese : 4,68 Giga in UE per i clienti senza portabilità

: 4,68 Giga in UE per i clienti senza portabilità PosteMobile Connect 1 mese : 2,34 Giga in UE per i clienti con portabilità (ma solo il primo mese, poi 4,68 GB)

: 2,34 Giga in UE per i clienti con portabilità (ma solo il primo mese, poi 4,68 GB) Opzione 5 GIGA EXTRA PosteMobile Connect : 0,47 Giga in UE

: 0,47 Giga in UE PM Super Ricarica : 0,94 Giga in UE

: 0,94 Giga in UE Creami Revolution 1 : 5,62 Giga in UE

: 5,62 Giga in UE Creami Revolution 3 : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Creami Revolution 6 : 3,75 Giga in UE

: 3,75 Giga in UE GigaPack : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Mobile 3GB : 2,34 Giga in UE

: 2,34 Giga in UE Mobile 10GB : 4,68 Giga in UE

: 4,68 Giga in UE Mobile 30GB : 7,03 Giga in UE

: 7,03 Giga in UE Internet 100 Ore : 8,90 Giga in UE

: 8,90 Giga in UE Internet 30 Ore: 4,64 Giga in UE.

ho.

ho., l’operatore mobile virtuale di Vodafone, ha portato a 6,1 GB il traffico dati mensile disponibile in Roaming in UE per le sue attuali offerte (ho. 5,99 – ho. 8,99 e ho. 12,99).

Nella sezione “estero” del sito ho-mobile.it, sono inoltre riportate le soglie applicate anche sulle altre offerte:

5,7 Giga inclusi con ho. 11,99

4,7 Giga inclusi con ho. 9,99

4,3 Giga inclusi con ho. 8,99

3,8 Giga inclusi con ho. 7,99

3,3 Giga inclusi con ho. 6,99

Dal 1° gennaio 2020, anche se i portali web di diversi gestori non sono ancora stati aggiornati con le nuove soglie, con la formula segnalata ad inizio articolo, è sempre possibile conoscere il traffico dati minimo garantito sulla propria offerta mobile.

