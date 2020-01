CoopVoce: commercializzato il nuovo prefisso 353.4. Nuovo APN per le SIM Full MVNO e primissimi speedtest

Da questo giovedi 16 gennaio, come abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, CoopVoce si è totalmente rinnovata, nuovo logo, rinnovo di offerte e opzioni per i clienti ed è iniziata la distribuzione delle SIM del nuovo “percorso” da Full MVNO.

Quello che però non avete ancora letto da nessuna parte è che con oggi è iniziata la distribuzione delle nuove numerazioni con prefisso 353.4 ed è cambiato l’APN da utilizzare per la configurazione del proprio smartphone (e non solo!).

Ecco tutte le novità (e qualche curiosità), elencate qui di seguito.

Nuovo APN CoopVoce

Partiamo dalla configurazione internet: con le nuove SIM CoopVoce cambia l’APN da impostare sul proprio smartphone/tablet per poter utilizzare la rete dati.

Esclusivamente per queste nuove SIM l’APN da impostare sarà internet.coopvoce.it (qui tutti quelli degli altri MVNO italiani).

Nome: CoopVoce

APN: internet.coopvoce.it

Tipo APN: default

Se si sta utilizzando una SIM precedente, non cambia nulla e si potrà continuare ad utilizzare l’APN web.coopvoce.it.

Nel dubbio, ricordiamo che le nuove numerazioni hanno tutte prefisso 353.4 e sulla SIM l’ICCID inizia con 893953, mentre quelle non ancora sostituite, hanno l’ICCID che inizia con 893901 (lo stesso delle numerazioni TIM).

Velocità rete dati CoopVoce

Con la nuova infrastruttura tecnologica di CoopVoce, a beneficiarne sono anche le prestazioni della rete dati. Abbiamo voluto testarla tutto il pomeriggio (area di Milano, con due diversi smartphone con LTE Cat. 6, sempre a pieno segnale 4G) e le prime impressioni sono davvero ottime.

Valori che tra le 15 e le 19:30 non sono mai scesi sotto i 110 Mbps in download, confermando l’accesso al 4G+ su rete TIM fino a 150 Mbps in download (potenziali), senza alcun tipo di limitazione o filtro applicato, a differenza di quanto accade ai clienti TIM in alcune fasce orarie.

Naturalmente parliamo delle primissime SIM appoggiate alla nuova infrastruttura, su cui sono collegati pochissimi clienti, quindi chi attiva in questi giorni CoopVoce potrà apprezzarne sicuramente le migliori performance.

Il vero test andrà poi effettuato quando il milione e mezzo di clienti (e oltre) sarà totalmente migrato.

Una novità che qualcuno potrebbe apprezzare, è il fatto che finalmente anche con modelli di smartphone più “datati”, con le nuove SIM non compare più la dicitura “Coop Mobile” in sostituzione di “CoopVoce” (magari qualche cliente potrà darci un feedback anche su questo punto).

Come si può notare dalla mini guida che accompagna le nuove SIM CoopVoce, tra le novità c’è anche quella della nuova numerazione per contattare il Servizio Clienti dall’estero, che d’ora in poi sarà il +39 3534000188 (nel momento in cui scriviamo è riconosciuta solo da utenze CoopVoce e non da quelle degli altri gestori).

Ma niente paura, rimane ancora operativa anche la precedente numerazione, il +39 3344188188, e lo sarà sicuramente fino a quando tutti i clienti non saranno completamente migrati sulla nuova piattaforma.

Chiudiamo segnalando che è in fase di modifica l’IVR del Servizio Clienti 188, che nelle prossime ore sarà totalmente rinnovato. Rimane invariato tutto il resto, quindi non ci sarà nulla di particolarmente impattante per i nuovi o già clienti.

Come sempre, in caso di anomalie o disservizi, potete inviarci eventuali segnalazioni dalla nostra sezione dedicata.

