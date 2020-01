Tiscali Mobile lancia due nuove offerte in 4G Full (fino a 150 Mbps in download): Smart 10 e Smart 60

Dopo il lancio dello scorso dicembre delle due nuove offerte in 4G Full (fino a 150 Mbps in download su rete TIM), Tiscali Mobile ha reso disponibili per tutti da oggi due nuovi pacchetti tariffari aggiuntivi: Smart 10 4G e Smart 60 4G.

Tiscali Smart 10 4G

L’offerta Smart 10 4G mette a disposizione ogni mese 200 minuti, 10 SMS e 10 Giga di internet in 4G (con velocità potenziali fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload) a 4,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti non è previsto costo di attivazione, mentre per chi già lo è, pagherà 11 euro una tantum. Per tutti i nuovi clienti la SIM viene a costare 10 euro (una tantum) ed è prevista una ricarica minima obbligatoria di 10 euro.

Nel Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS previsti dall’offerta e fino a 2,9 GB di traffico internet al mese. La tariffazione delle chiamate è sugli effettivi secondi di conversazione, mentre per il traffico dati su singolo Kb.

Tiscali Smart 60 4G

L’offerta Smart 60 4G mette a disposizione ogni mese 1.000 minuti, 100 SMS e 60 Giga di internet in 4G (con velocità potenziali fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload) a 14,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti non è previsto costo di attivazione, mentre per chi già lo è, pagherà 11 euro una tantum. Per tutti i nuovi clienti la SIM viene a costare 10 euro (una tantum) ed è prevista una ricarica minima obbligatoria di 10 euro.

Nel Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS previsti dall’offerta e fino a 7,02 GB di traffico internet al mese. La tariffazione delle chiamate è sugli effettivi secondi di conversazione, mentre per il traffico dati su singolo KB.

Per entrambe le offerte, in caso di superamento di minuti ed SMS disponibili ogni mese, la tariffazione applicata a consumo è quella del piano tariffario base Tiscali 16, che prevede 16 centesimi di euro al minuto per le chiamate (senza scatto alla risposta e sugli effettivi secondi di conversazione) e 16 centesimi di euro per singolo SMS.

In caso di superamento dei GB messi a disposizione ogni mese, la tariffa extrasoglia è di 30 centesimi di euro per singolo Megabyte consumato (tariffazione per singolo Kb).

In caso di traffico extra soglia mentre si è in Roaming in UE, vengono applicati i seguenti prezzi: chiamate uscenti €0,078 al minuto, invio SMS €0,024 e traffico dati €0,00854/MB con tariffazione per singolo Kb.

Queste offerte vanno dunque ad affiancarsi a quelle già disponibili online, ovvero la Smart 4G e la Smart 30 4G (qui tutti i dettagli e costi).

