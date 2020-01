Noitel Mobile: problema con l’Area Clienti online, non accessibile da diversi giorni

Dallo scorso martedi, come segnalato da diversi lettori (che ringraziamo) e verificato anche direttamente, la MyArea di Noitel non permette più di accedere alle informazioni essenziali della propria utenza mobile.

L’area clienti online dell’operatore mobile virtuale che attualmente opera su rete Vodafone (tramite piattaforma Plintron), permette di conoscere il credito disponibile sulla propria SIM, la consultazione dei consumi e, per chi ha attiva una offerta a pacchetto, la sua scadenza.

Come è possibile vedere anche dallo screenshot riportato qui di seguito, qualsiasi informazione che non sia il proprio numero di telefono, non è più disponibile, con un “internal error” che compare ad ogni sezione consultata.

Dal Servizio Clienti è difficile reperire informazioni certe, la risposta che va per la maggiore da mercoledi ad oggi è un “abbiamo il sito in manutenzione, stiamo cercando di risolvere in breve tempo” senza fornire ulteriori dettagli.

Per consultare il proprio credito o i consumi, finché rimarrà questa anomalia, l’unica alternativa è quella di contattare il Servizio Clienti al 4060 dalla propria numerazione Noitel Mobile (o allo 0289919549 se da altra numerazione).

Ricordiamo che il Servizio Clienti è disponibile tutti i giorni (domenica esclusa) dalle ore 8.30 alle 21.30.

Come sempre trovate l’elenco dei disservizi legati agli operatori mobili virtuali nella nostra sezione dedicata del sito (dove è anche possibile inviare nuove segnalazioni). Non appena il problema verrà risolto, aggiorneremo questo articolo.

