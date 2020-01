1Mobile lancia 70XPLUS: 70 Giga in 4G (+10 GB omaggio dal terzo mese), minuti illimitati e 50 SMS a 9,99 euro/mese

1Mobile ha deciso di proporre quella che era l’offerta dedicata alle festività natalizie, come una opzione standard a listino, trasformando la 70XPLUS Xmas Edition semplicemente in 1Mobile 70XPLUS.

Dunque stesse condizioni, ovvero 70 Giga in 4G (più 10 GB in omaggio dopo il terzo mese), minuti illimitati (tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione) e 50 SMS al costo di 9,99 euro al mese.

70XPLUS è attivabile solo dai nuovi clienti in portabilità da TIM, Wind, Tre , iliad e tutti gli operatori mobili virtuali (con l’esclusione di Vodafone, ovvero il gestore a cui si appoggia 1Mobile). E’ previsto un costo di attivazione di 7,99 euro una tantum (in promozione, invece di 9,99 euro).

Il traffico voce e SMS verso i numeri nazionali e in Roaming in UE non prevede limitazioni, ma soggetto ad uso lecito e corretto e non per finalità diverse dall’uso personale. Dei 70 Giga in 4G previsti dall’offerta, potranno essere utilizzati in Roaming in UE 4,6 GB al mese.

Ricordiamo che la formula per calcolare il traffico dati mensile disponibile con il Roam Like At Home è la seguente: costo mensile dell’offerta senza IVA/3,50 euro x2 (o se la trovate più semplice, costo dell’offerta in euro Iva inclusa/4,27 x2).

In caso di superamento della soglia massima prima della fine del mese, è possibile continuare a navigare in internet al costo di 0,01 centesimi di € ogni 100 Kb (APN wap.unomobile.it).

In caso di credito insufficiente, l’offerta viene attivata e/o rinnovata, ma potrà essere utilizzata solo a fronte di una ricarica che completi il costo della promozione o del suo rinnovo. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta verrà sospesa e potrà essere riattivata a fronte di una idonea ricarica.

Per disattivare la 1Mobile 70XPLUS è necessario digitare la stringa *11*502*0# e premere il tasto di chiamata. L’offerta è compatibilie con: Daily internet, 1Mobile 500, 1Mobile Unlimited, Extra 1GB, Extra 200 minuti, Extra 100 SMS e 1x1ORA.

