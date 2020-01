CoopVoce debutta nell’Internet of Things (IoT) e lancia l’offerta ConMe Casa

CoopVoce fa ufficialmente il suo debutto nel mondo dell’IoT (Internet of Things o “internet delle cose” se preferite) con il lancio dell’offerta ConMe Casa, che prevede 200 MB, 50 minuti di chiamate e 200 SMS (utilizzabili anche in Roaming in UE) al costo di 2,50 euro al mese.

L’offerta è attivabile su nuova numerazione CoopVoce con piano tariffario ConMe Base presso tutti i punti vendita Coop/Ipercoop abilitati, con un costo di attivazione di 5 euro e un costo SIM di 10 euro (con 5 euro di traffico incluso).

In occasione di questo lancio, il primo mese di ConMe Casa è gratis. I minuti a disposizione si riferiscono a tutti i device che per comunicare necessitano della voce e sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, e le connessioni internet sono tariffate a singolo KB.

Al superamento dei minuti e degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario ConMe Base (10 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 10 centesimi, 10 centesimi per singolo invio di un SMS e 10 centesimi per ogni MB di traffico dati), mentre la velocità di connessione è ridotta a 32 Kbps senza costi aggiuntivi, fino al successivo rinnovo.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, salvo il credito non sia sufficiente, in tal caso viene sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla al costo di 5 euro. Come sempre, è possibile rinnovare rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile (via App, area clienti online o tramite il Servizio Clienti 188).

Importante. CoopVoce specifica che, trattandosi di una offerta per connettere gli oggetti della propria casa, non è valida per l’utilizzo su telefoni, tablet e router. L’offerta attualmente non prevede il servizio di IP dinamico pubblico o IP statico personale, quindi i dispositivi che richiedono tali caratteristiche non sono supportati.

ConMe Casa è compatibile solo con il piano tariffario ConMe Base.

