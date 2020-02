MVNO svizzeri: Wingo Mobile lancia due nuovi abbonamenti per chi naviga molto e chi viaggia in Europa

L’operatore mobile virtuale svizzero Wingo, di proprietà Swisscom, ha annunciato oggi la disponibilità di due nuovi abbonamenti che vanno ad arricchire l’attuale offerta: Fair Surf e Fair Europe.

Fair Surf si rivolge ai clienti che prevalentemente navigano su internet in Svizzera. L’abbonamento costa 20 franchi al mese (poco meno di 19 euro al cambio attuale) e comprende 2 GB di dati da usare in Svizzera e in UE/Europa occidentale.

Ogni ulteriore GB (per l’utilizzo in Svizzera e in UE/Europa occidentale) fino a 8 GB costa 5 franchi. Per il traffico dati i clienti pagano al massimo 50 franchi al mese, dopodiché possono continuare a navigare senza limiti in Svizzera. Telefonia e SMS/MMS non sono inclusi in Fair Surf, ma possono essere aggiunti quando serve a un costo forfettario di 1 franco al giorno.

L’altra nuova offerta, Fair Europe, si rivolge ai clienti che viaggiano spesso in Europa e fanno un uso intenso di tutti i servizi sia in Svizzera che all’estero. Per 40 franchi al mese (circa 37 euro) la telefonia e gli SMS/MMS nazionali e all’interno dell’UE/Europa occidentale sono inclusi senza limiti, compresi 2 GB di dati per la navigazione in Svizzera e in UE/Europa occidentale.

Ulteriori GB di dati mobili (per l’utilizzo in Svizzera e in UE/Europa occidentale) fino a 12 GB sono disponibili nei pacchetti dati da 5 franchi (i primi cinque GB costano 5 franchi l’uno, in seguito è disponibile il pacchetto da 5 GB per 5 franchi).

I clienti pagano al massimo 70 franchi al mese, dopodiché possono continuare a navigare senza limiti in Svizzera. Se si esauriscono i dati all’estero, è possibile acquistare ulteriori pacchetti dati integrativi. L’attuale offerta Fair Flat (chiamate e SMS/MMS illimitati e 2 GB in Svizzera e UE a 25 franchi al mese) non cambia e rimane in commercio.

«Per noi ci sono attualmente due gruppi di clienti in crescita: innanzitutto quelli che navigano molto, quindi hanno bisogno soprattutto dei dati mobili in Svizzera e telefonano poco; poi quelli che viaggiano spesso in Europa, dove usano molto sia internet che la telefonia», spiega Cyril Wick, Head of Wingo.

Con la promozione di lancio, che parte oggi, per 12 mesi tutti i vantaggi di Fair Europe costano solo 40 franchi anziché 70 franchi al mese. La promozione dura fino al 16 marzo ed è aperta sia ai nuovi clienti che agli abbonati Wingo.

Anche se per il mercato italiano questi prezzi possono apparire spropositati, per quello svizzero è la normalità e per rendersene conto basta un veloce sguardo ai siti web dei vari operatori telefonici (tutto ovviamente in linea con quello che è il costo della vita e dei servizi in Svizzera e con stipendi decisamente diversi dai nostri).

Fonte: comunicato stampa

