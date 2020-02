Continua la crescita di ho. (Vodafone), con 1,6 milioni di clienti al 31 dicembre 2019

Nonostante un calo del numero di clienti (sceso da 20.192.000 a 19.661.000 *) e del 7,7% dei ricavi da servizi nel mobile (-6,5% nel trimestre precedente), Vodafone nel quarto trimestre 2019 ha visto una crescita nel fisso del 4,2% (+35.000 clienti).

Va decisamente meglio invece per il second brand ho.: l’operatore mobile virtuale controllato tramite la VEI Srl ha raggiunto 1,6 milioni di clienti, con un incremento di oltre 200.000 clienti in un solo trimestre (erano circa 1,4 milioni a fine settembre 2019).

Il dato negativo nel segmento mobile, come riportato dai documenti pubblicati oggi da Vodafone, dipende ancora una volta dall’arrivo “di un nuovo operatore nell’anno precedente” (iliad), ma viene comunque segnalato che rispetto ad un anno fa, il numero delle portabilità in uscita si è ridotto del 5%.

Per quanto riguarda l’ARPU (i ricavi medi per unità), ha visto un lieve miglioramento rispetto al trimestre precedente, raggiungendo quota 14,2 euro, migliore di quanto fatto in Germania (13 euro) e Regno Unito (13,7 euro).

Il numero totale di clienti consumer convergenti (fisso+mobile) ha raggiunto quota 1 milione (il 35% della base clienti nel fisso), in aumento di 30.000 nel trimestre.

* sono esclusi da questo dato i clienti IoT e MVNO

Fonte: Vodafone Group

