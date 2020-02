Kena Mobile: torna disponibile Kena 8,99 e tornano i costi di attivazione e della SIM (pari a 9,99 euro)

A rendere l’offerta Kena Mobile ancora più completa è il ritorno da oggi di Kena 8,99, riservata a chi decide di attivare una nuova numerazione e che prevede 50 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e SMS illimitati al prezzo di 8,99 euro al mese.

Sempre da oggi tornano inoltre, il costo di attivazione e della SIM, ovvero 9,99 euro che verranno richieste in fase di acquisto su tutte le offerte attualmente commercializzate (con spedizione gratuita in caso di acquisto online).

Come per le altre opzioni tariffarie, anche per Kena 8,99 i minuti sono conteggiati sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta, così come il traffico dati a scatti anticipati di 1 Kb.

Per chi viaggia all’estero, in Roaming in UE potranno essere utilizzati minuti e SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati è applicata una limitazione a 4,5 GB al mese.

Rimangono invariate tutte le altre offerte:

Kena 13,99 : aperta a per tutti, con 70 Giga (7 in Roaming in UE), minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese

: aperta a per tutti, con 70 Giga (7 in Roaming in UE), minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese Kena 5,99 : disponibile per i clienti iliad e operatori mobili virtuali (ad eccezione di ho., Noitel Mobile, NTmobile e Rabona Mobile), sempre con 70 Giga (3 GB in Roaming in UE), minuti e SMS illimitati al prezzo speciale di 5,99 euro al mese

: disponibile per i clienti e operatori mobili virtuali (ad eccezione di ho., Noitel Mobile, NTmobile e Rabona Mobile), sempre con 70 Giga (3 GB in Roaming in UE), minuti e SMS illimitati al prezzo speciale di 5,99 euro al mese Kena Voce: aperta a chi effettua portabilità del numero da altro gestore, con minuti illimitati e 50 MB a 4,99 euro al mese (senza limitazioni in Roaming in UE).

Per tutte le offerte il piano base di riferimento (applicato in caso di mancato rinnovo offerta o per il traffico dati extrasoglia) è Kena Base: 35 centesimi al minuto per le chiamate, SMS a 25 centesimi ad invio e 50 centesimi ogni 50 MB per il traffico internet.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.950 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter