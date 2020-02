NTmobile lancia VALENTINE: per San Valentino, 2 SIM al prezzo di una

NTmobile (ESP MVNO su rete Vodafone tramite la piattaforma Plintron) lancia “VALENTINE”, la promozione dedicata al San Valentino e che permette di ricevere una seconda SIM senza costo di attivazione e con il primo mese dell’offerta gratis.

VALENTINE può essere acquistata dal 5 al 15 Febbraio 2020, solo on-line, direttamente dalla sezione “Visualizza tutte le nostre offerte” del sito www.ntmobile.it e prevede:

Minuti illimitati verso mobili nazionali

Minuti illimitati verso fissi nazionali

SMS: 5 centesimi per singolo invio

50 GB di traffico dati su rete 4G (tariffati a scatti anticipati di 1 MB).

Il tutto al costo di 7,99 euro al mese (costo di attivazione 9,99 euro). In pratica, il costo iniziale per attivare VALENTINE è di 17,98 euro . Effettuato l’acquisto, verrà inclusa anche una seconda SIM con la stessa offerta ma senza costo di attivazione e con il primo mese gratuito.

Superati i 50 GB nel mese, il traffico dati viene inibito fino al successivo rinnovo, salvo se ne richieda lo sblocco al Servizio Clienti 404040.

Per quanto riguarda il Roaming in UE, è possibile utilizzare tutti i minuti inclusi nell’offerta, mentre per il traffico dati è previsto un limite massimo di 5 GB al mese.

