Tiscali: problemi alla rete dati mobile (segnalati anche nel fisso)

Dalla prima mattina di oggi sono segnalati problemi sulla rete dati di Tiscali che riguardano principalmente il mobile (dove, lo ricordiamo, opera su rete TIM), ma in diverse zone d’Italia anche la rete fissa.

Sempre in mattinata, circa un’ora fa, anche la stessa Tiscali ha comunicato sui suoi canali social il disservizio in corso, senza specificarne però le cause:

Tiscali informa Si segnalano dei momentanei malfunzionamenti nella navigazione, in alcune regioni d’Italia. Sono già in corso gli interventi per ripristinare la piena funzionalità del servizio. Ci scusiamo per l’inconveniente.

Questo tipo di problematiche non fanno di certo bene all’operatore sardo che, proprio di recente, ha aperto la sua rete mobile al 4G, con buone performance in termini di velocità in download e upload.

Torneremo ad aggiornare questo articolo appena ci saranno novità o il disservizio sarà rientrato (così come la nostra sezione dedicata ai disservizi dei MVNO, disponibile a questo link).

Aggiornamento. Da Tiscali ci viene fornita la causa della problematica in via di risoluzione, ovvero un guasto elettrico sul pop di Milano che ha coinvolto sia fisso che mobile. La rete è ridondata, ma il pop di Roma non riusciva a reggere tutto, per cui i servizi sono andati a singhiozzo per una parte dei clienti.

A breve sarà ripristinato il regolare servizio per tutti i clienti coinvolti.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.950 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter