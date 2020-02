Fastweb Mobile: 1.806.000 clienti e lancio dei primi servizi 5G a metà 2020

Fastweb continua a crescere e chiude il 2019 con una buona performance. Nel quarto trimestre dello scorso anno nel segmento mobile, dove opera come Full MVNO su rete TIM (in attesa del passaggio su rete Wind Tre), i clienti sono arrivati a quota 1.806.000 (+26,1% rispetto allo stesso periodo del 2018), “nonostante la saturazione del mercato e l’aspra concorrenza”.

Nel fisso Fastweb è il secondo operatore italiano per quota di mercato (15% nel segmento dei privati) e a fine 2019 Fastweb contava 2.637.000 milioni di clienti a banda larga (+3,5% su base annua) e 1.698.000 a banda ultra-larga (+21%). Continua a crescere anche il segmento dei clienti commerciali: il suo fatturato ha registrato un’impennata di 82 milioni di euro (+10,5%).

In aumento anche la percentuale di clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi e che rappresenta adesso il 34% della customer base di Fastweb.

Nel complesso, nel 2019 Fastweb ha aumentato il fatturato del 5,4% portandolo a 2.218 milioni di euro. Il risultato d’esercizio al lordo di ammortamenti (EBITDA) su base adeguata è cresciuto del 5,2% a 750 milioni di euro.

Fastweb si conferma anche nel 2019 leader per gli investimenti – che sfiorano i 600 milioni di euro, pari al 27% dei ricavi – destinati prioritariamente allo sviluppo della copertura ultrabroadband attraverso uno dei più vasti roll-out combinati di reti fisse e mobili a livello europeo (FTTx, 5G Mobile, 5G FWA).

In particolare, grazie al recente accordo con Linkem che consentirà di accelerare il roll-out e di ottimizzare le prestazioni della nuova rete 5G Fixed Wireless Access, il numero di famiglie e imprese raggiunte da collegamenti fino a 1 Gigabit al secondo su rete Fastweb passerà dagli attuali 8 milioni di abitazioni (raggiunti già oggi dalla rete proprietaria FTTX), a 16 milioni entro fine 2023, con un anno di anticipo rispetto ai precedenti annunci.

Il lancio dei nuovi servizi FWA è previsto per il terzo trimestre del 2020.

Per quanto riguarda, invece, il 5G mobile, a valle dell’accordo con Wind Tre siglato lo scorso giugno e l’ottenimento dell’autorizzazione di MNO che formalizza l’ingresso di Fastweb nel mercato come operatore infrastrutturato, il co-investimento per la realizzazione di una rete 5G a livello nazionale è entrato nella fase operativa di pianificazione e di deployment con il lancio dei primi servizi mobili 5G atteso attorno alla metà del 2020.

In ulteriore miglioramento anche le performance della Business Unit Enterprise, con la quota di Fastweb nel rispettivo mercato che si attesta al 33% in termini di ricavi totali (+2 pp), con una crescita particolarmente sostenuta del segmento Pubblica Amministrazione e dei servizi ICT a valore aggiunto. I ricavi totali della divisione si attestano a 862 milioni (+10% rispetto al 2018).

Altrettanto solide le performance della divisione Wholesale: cresce in particolare l’incidenza del servizio di fornitura all’ingrosso di servizi di connettività ultrabroadband ad altri operatori nazionali, con il numero di linee UBB fornite ad altri operatori che raggiunge 120.000, il doppio rispetto all’anno precedente, ed un trend di crescita che si prevede costante anche per i prossimi mesi, grazie all’acquisizione nel corso del 2019 di due ulteriori clienti di primaria rilevanza quali WindTre e Sky, che si aggiungono allo sviluppo di clienti consolidati come Tiscali.

Fonte: comunicato stampa Swisscom/Fastweb

