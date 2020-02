ho. Mobile lancia ho. 4,99: minuti e SMS illimitati più 50 MB di internet a 4,99 euro al mese

Esclusivamente per chi proviene da iliad e operatori mobili virtuali, ho. ha reso disponibile da oggi la nuova offerta ho. 4,99, che prevede minuti e SMS illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, più 50 MB di traffico dati (utilizzabili anche in Roaming in UE senza limitazioni) a 4,99 euro al mese.

Per chi richiede una nuova SIM online con questa nuova offerta, in fase di acquisto pagherà un totale di 5,99 euro, ovvero 5 euro di prima ricarica e 0,99 euro di costo SIM (la spedizione e il costo di attivazione sono gratis).

Ricordiamo che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l’offerta verrà rinnovata al costo di 9,99 euro al mese.

Si tratta di fatto di una “copia” dell’offerta proposta da diverso tempo da iliad (iliad Voce), che permette di avere lo stesso bundle di minuti, SMS e un piccolo quantitativo di traffico dati (50 MB contro i 40 MB di iliad Voce, che però ne aggiunge ulteriori 40 MB dedicati al Roaming in UE).

Si può scegliere di acquistare la SIM online con spedizione gratuita a casa (o prenotarla online con ritiro e pagamento in edicola) o direttamente in uno dei punti vendita sparsi su territorio nazionale.

Rimangono invariate tutte le altre offerte:

ho. 5,99 : 70 Giga più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese per chi proviene da iliad e operatori mobili virtuali (con l’esclusione di Kena Mobile e Daily Telecom Mobile)

: 70 Giga più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese per chi proviene da iliad e operatori mobili virtuali (con l’esclusione di Kena Mobile e Daily Telecom Mobile) ho. 8,99 : 50 Giga più minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese per chi attiva una nuova numerazione e per chi effettua portabilità da Kena e Daily Telecom Mobile

: 50 Giga più minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese per chi attiva una nuova numerazione e per chi effettua portabilità da Kena e Daily Telecom Mobile ho. 12,99: 50 Giga più minuti e SMS illimitati a 12,99 euro al mese per chi proviene da altro gestore (con l’esclusione di Vodafone)

Come sempre, tutti i principali servizi accessori sono inclusi (senza costi aggiuntivi): SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata.

I servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari sono bloccati di default, così come i numeri a pagamento (199, 144,166 e 899) sono disabilitati e possono essere riattivati in qualsiasi momento dal cliente.

