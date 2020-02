Very Mobile potrebbe essere l’operatore mobile virtuale (MVNO) di Wind Tre

Oltre a Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale “no frills” di TIM e ho., quello controllato da Vodafone (tramite la VEI Srl), un altro MVNO potrebbe presto vedere la luce, ma questa volta come second brand di Wind Tre.

Dopo mesi di indiscrezioni, basate tutte sulla richiesta di registrazione di diversi marchi da parte della VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l. (società che controlla il 100% di Wind Tre), l’unico su cui arriva finalmente qualche riscontro tangibile è Very Mobile.

La richiesta risale allo scorso novembre, mentre risale a fine settembre 2019 la registrazione del dominio verymobile.it, effettuata sempre da VIP-CKH Luxembourg insieme a yolomobile.it, altro marchio su cui pende la richiesta di registrazione.

Tra questi però solo verymobile.it risulta già in sviluppo, tanto che (come svelato proprio oggi dalla community di Wind World) esiste una sezione al momento perfettamente raggiungibile da tutti. Digitando selfcare.verymobile.it è infatti visibile il logo di quella che dovrebbe diventare l’area clienti online.

Dunque sembra proprio che anche Wind Tre voglia seguire la strada intrapresa da TIM e Vodafone, resta solo da scoprire che tipologia di MVNO sarà, se un semplice reseller (di fatto SIM Wind Tre ma brandizzate Very Mobile) o qualcosa di più, da un ESP MVNO a un Full MVNO.

Per il momento non risulta per questo marchio nessuna iscrizione al Registro Pubblico degli Operatori di Comunicazione, non mancheremo di aggiornarvi qualora arrivassero novità di un certo rilievo su questa nuova realtà by Wind Tre.

