Withu Mobile Plus: 25 GB in 4G, 2.000 minuti, 200 SMS a 14,90 euro al mese (e i numeri Withu parlano gratis)

Withu Mobile, operatore mobile virtuale e brand del gruppo Europe Energy Spa, operativo da fine giugno 2019 su rete 4G di Vodafone (sfruttando la piattaforma Plintron), ha reso disponibile da pochi giorni l’offerta Withu Mobile Plus.

Al costo di 14,90 euro al mese (se non si ha attiva anche una fornitura Luce e/o Gas) mette a disposizione 2.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 200 SMS (più 1.000 verso numerazioni Withu Mobile) e 25 GB in 4G.

In più, i numeri Withu parlano gratis tra loro (fino a 15.000 minuti al mese). Minuti, SMS e Giga dell’offerta, sono utilizzabili tanto in Italia quanto in Roaming in UE.

Withu Mobile Plus può essere attivata, a differenza delle offerte che erano state lanciate lo scorso anno, anche senza l’obbligo di avere una fornitura Luce e/o Gas abbinata al servizio, ma in questo caso è previsto un costo di attivazione di 9 euro (una tantum).

Naturalmente, come avviene anche per altre utility sul mercato, la convenienza è tanto maggiore quanti più servizi vengono attivati dal cliente tra Luce, Gas, Fibra e telefonia mobile.

Ad esempio, con Tutto Withu Mobile, abbinando la telefonia mobile a Luce e Gas, si possono avere 1.000 minuti, 100 SMS e 10 GB di traffico dati a soli 4 euro al mese. Le tariffe extrasoglia sono di 29 centesimi al minuto (con 19 centesimi di scatto alla risposta e tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione) per le chiamate, 12 centesimi per ogni SMS inviato.

Per la connessione dati, l’APN da configurare sul proprio smartphone è web.withu.it, mentre per l’utilizzo in modalità Hotspot l’APN è internet.withu.it. La velocità di navigazione con le offerte Withu Mobile è fino ad un massimo teorico di 60 Mbps in download.

Al momento l’offerta Withu Mobile Plus non è attivabile online, ma solo attraverso il numero verde 800.16.16

L’attivazione della SIM è molto semplice: una volta ricevuta, basterà accedere all’applicazione Withu (disponibile su Apple Store e Google Play) e cliccare sulla voce “Attiva SIM”, farsi un selfie con lo smartphone e scattare una foto al proprio documento di identità (fronte/retro). La SIM verrà attivata nel giro di poche ore dall’invio delle informazioni richieste.

E’ possibile intestarsi fino ad un massimo di 5 SIM. Tutte le numerazioni Premium non sono al momento abilitate.

