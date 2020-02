1Mobile START PLUS New: 5 Giga in 4G, 500 minuti, 30 SMS a 4,99 euro al mese (più 3 GB in omaggio dal terzo mese)

1Mobile ha deciso di migliorare una delle sue opzioni tariffarie, mantenendo sostanzialmente invariato il prezzo ma aumentando minuti, SMS e GB.

Si tratta della 1Mobile START PLUS (ribattezzata “New” per l’occasione) che ora prevede 5 Giga di internet in 4G (più 3 Giga in omaggio dal terzo mese), 500 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 30 SMS e tariffe dedicate per l’estero a 4,99 euro al mese.

Nella sua precedente versione (non più attivabile), prevedeva 3 Giga di internet in 4G (più 1 Giga e 20 SMS in omaggio dal terzo mese), 300 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e tariffe dedicate per l’estero a 4,90 euro al mese.

Il costo di attivazione per i nuovi clienti è di 10 euro. Per attivare 1Mobile START PLUS New è sufficiente digitare la stringa *11*116*1# seguita dal tasto di invio chiamata sulla propria linea 1Mobile.

Se si vuole disattivare l’offerta, la stringa è *11*116*0#, mentre per conoscere i GB residui *104# più invio chiamata o *103# per controllare la data di scadenza dell’offerta.

Per i clienti con un’offerta già attiva che vogliono passare alla 1Mobile START PLUS New viene applicato un costo di attivazione di 15 euro. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione viene sospesa e potrà essere riattivata solo a fronte di una idonea ricarica.

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una limitazione mensile, che in questo specifico caso (stando alla formula prevista dalla normativa europea) corrisponde a 2,33 GB.

Questa e tutte le altre offerte attualmente disponibili, sono attivabili fino al 21 febbraio 2020. Trattandosi di continue proroghe con pochi giorni di distanza l’una dall’altra, ci limiteremo ad aggiornare questo articolo nel caso 1Mobile dovesse proseguire con questa pessima abitudine.

