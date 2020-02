1Mobile lancia per i nuovi clienti in portabilità le offerte Large Plus Reward e 75XPlus Reward

Non solo la rinnovata “Start Plus” (di cui abbiamo scritto ieri), da oggi 1Mobile ha lanciato altre due nuove offerte, esattamente la 1Mobile Large Plus Reward e 1Mobile 75XPlus Reward. Vediamole nel dettaglio.

Large Plus Reward

1Mobile Large Plus Reward è riservata ai nuovi clienti in portabilità da TIM, Wind Tre, iliad e MVNO (con la sola eccezione di Vodafone, a cui 1Mobile si appoggia) e permette di avere 35 GB di internet su rete 4G (più 15 GB aggiuntivi dal terzo mese), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nqazionali, 40 SMS e tariffe speciali per l’estero a 6,99 euro al mese (5,99 euro dal terzo mese in poi).

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una limitazione mensile, che in questo specifico caso (stando alla formula prevista dalla normativa europea) corrisponde a 3,2 GB nei primi tre mesi e 2,8 GB quando il costo mensile scenderà a 5,99 euro.

Il costo di attivazione della 1Mobile Large Plus Reward è di 8 euro. L’offerta può essere sottoscritta anche da chi ha attivo il piano 70XPlus inviando una mail a info@unomobile.it.

Se si vuole disattivare l’offerta, la stringa è *11*504*0# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per conoscere i GB residui *104# o *103# per controllare la data di scadenza dell’offerta.

75XPlus Reward

1Mobile 75XPlus Reward è riservata ai nuovi clienti in portabilità da TIM, Wind Tre, iliad e MVNO (con la sola eccezione di Vodafone) e permette di avere 75 GB di internet su rete 4G (più 15 GB aggiuntivi dal terzo mese), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nqazionali, 50 SMS e tariffe speciali per l’estero a 9,99 euro al mese (7,99 euro dal terzo mese in poi).

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una limitazione mensile, che in questo specifico caso (stando alla formula prevista dalla normativa europea) corrisponde a 4,6 GB nei primi tre mesi e 3,7 GB quando il costo mensile scenderà a 7,99 euro.

Il costo di attivazione della 1Mobile 75XPlus Reward è di 10 euro. L’offerta può essere sottoscritta anche da chi ha attivo il piano 70XPlus inviando una mail a info@unomobile.it.

Se si vuole disattivare l’offerta, la stringa è *11*503*0# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per conoscere i GB residui *104# o *103# per controllare la data di scadenza dell’offerta.

Sia le due nuove offerte appena lanciate che tutte le altre già commercializzate, sono disponibili fino al 15 marzo 2020 (salvo le solite infinite proroghe a cui l’operatore ci ha abituati).

