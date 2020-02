Very Mobile: il virtuale di Wind Tre debutterà la prossima settimana e sarà 5G-Ready?

Il lancio di Very Mobile, quello che dovrebbe essere l’operatore mobile virtuale di Wind Tre, potrebbe avvenire già la prossima settimana?

E’ quanto circola ormai da ore su web e quanto riporta questa mattina il Sole 24 Ore, nell’edizione cartacea attualmente in edicola, che scrive:

A quanto risulta al Sole 24 Ore cadrà la prossima settimana il momento dell’esordio commerciale di Very Mobile: il marchio del gruppo di Hong Kong di cui fa parte appunto Wind Tre, l’azienda guidata in Italia da Jeffrey Hedberg.

Niente di nuovo in realtà rispetto a quanto circola su web e forum vari, compreso l’ampio range di prezzo delle potenziali offerte che “sarebbero” pronte al lancio, dove si parla di cifre tra i 6 e i 12 euro. Della serie, teniamoci larghi che magari il prezzo giusto lo indoviniamo.

Sempre su il Sole 24 Ore si parla poi di un possibile accesso alla rete 5G di Wind Tre, o meglio “la differente tempistica rispetto a Kena e ho. porta comunque con sé l’aspetto positivo per Wind Tre di poter agganciare già in partenza l’offerta di Very Mobile alla rete in tecnologia “5G-ready” – la nuova rete alla quale la società ha lavorato con Ericsson e Zte – il cui completamento è previsto a marzo”.

Stando invece a quanto pubblicato questa mattina da teleborsa (con toni da nota stampa ufficiale), si parla di offerte senza vincoli di durata, penali per la disattivazione o altri costi indesiderati, con blocco della navigazione una volta terminati i GB messi a disposizione ogni mese (si potrà riattivarla dall’App Very, funzionante anche a Giga esauriti).

Come accade per iliad, ho. e altri gestori, i servizi a pagamento anche con Very sono bloccati di default. Queste le indiscrezioni, perché in questo momento non possono essere chiamate in altro modo, ma torneremo sicuramente sul tema appena ci sarà qualcosa di concreto.

Sarà interessante scoprire se si punterà a scimmiottare Kena e ho. oppure se il marketing di Wind Tre punterà a qualcosa di più allettante per conquistare i clienti di altri gestori e magari arginare un pochino l’emorragia in corso.

