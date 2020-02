Debutta Very Mobile: 30 Giga, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese per i primi 20.000 clienti

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, in cui si parlava di offerte tra i 6 e i 12 euro, ha debuttato ufficialmente questa mattina Very Mobile, l’operatore mobile virtuale di Wind Tre e lo ha fatto con una offerta davvero interessante, riservata ai primi 20.000 clienti.

Al costo di 4,99 euro al mese, è possibile avere 30 Giga in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e SMS illimitati.

Il costo di attivazione è di ben 25 euro, in promozione in questo momento a soli 5 euro una tantum per nuove attivazione e portabilità dai seguenti gestori: BT Enia, BT Italia, CoopVoce, DIGI Mobil, Daily Telecom Mobile, ERG Mobile, Enegan, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Ho Mobile, Iliad, Intermatica, Kena Mobile, Linkem, Lycamobile, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

In caso di esaurimento dei GB messi a disposizione ogni mese, la navigazione viene bloccata. Per riattivarla, basta utilizzare il pulsante “Rinnova ora” direttamente da App e far ripartire subito la propria offerta (come avviene ad esempio con ho. di Vodafone).

Per quanto riguarda il Roaming in UE, è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS della propria offerta, mentre è previsto un limite di 2,4 GB al mese per quanto riguarda il traffico dati.

I servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot (e naturalmente l’applicazione Very per sistemi operativi Android i iOS) sono gratuiti. Tutti i servizi a pagamento (come numerazioni a sovrapprezzo per suonerie, oroscopi etc) sono invece inibiti di default e possono essere attivati direttamente da App.

Questi i link diretti per installare sul proprio smartphone l’applicazione Very Mobile:

Per ricevere assistenza, Very mette a disposizione una sezione Supporto sul suo sito e su applicazione, oltre al numero 1929 per i già clienti e l’800994444 per informazioni sull’offerta e supporto all’acquisto.

