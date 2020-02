Green Mobile rinnova la sua offerta per privati, con 40 GB a bimestre e minuti illimitati a 5,99 euro al mese (addebito semestrale)

Green Mobile, l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) della milanese Green Telecomunicazioni SpA, rinnova la sua offerta per privati, con una promozione a tempo, attivabile fino al 30 marzo 2020 (su rete Wind Tre).

Per chi non ricorda nulla di questa realtà, Green Mobile propone da sempre offerte sia per clienti business che privati. Ha esordito inizialmente su rete TIM (tramite BT Italia) con le offerte denominate Go Green Mobile e successivamente con nuove offerte Green Mobile su rete Wind (ora Wind Tre).

Oggi con le nuove offerte opera esclusivamente su rete Wind Tre (le precedenti non sono più commercializzate), come avviene con la nuova proposta Green Club Mobile, che prevede un unico addebito di 29,46 euro + Iva a semestre (35,94 euro, pari a 5,99 euro al mese) permette di usufruire di 40 Giga in 4G a bimestre e minuti illimitati.

Grazie all’iscrizione al Green Club (obbligatoria per aderire all’offerta) il costo della SIM e della sua spedizione sono gratuiti, in più, si può usufruire di buoni sconto per l’acquisto di servizi o di un nuovo device, la comunicazione in anteprima di nuove offerte, sostituzione della SIM gratuita in caso di furto e smarrimento, servizio clienti dedicato e prezzo invariato “per sempre”.

Come funziona: una volta richiesta l’offerta online, verrà addebitato l’importo previsto a copertura di 6 mesi di servizio sulla carta di credito associata in fase di sottoscrizione. La SIM verrà spedita tramite corriere all’indirizzo scelto e successivamente si potrà attivarla tramite una procedura di videoidentificazione.

Il cliente potrà utilizzare i 40 Giga come preferisce, o nell’arco dei due mesi o in pochi giorni. Una volta terminati i Giga, fino al successivo rinnovo la velocità di navigazione viene ridotta a 128 Kbps (salvo l’attivazione di opzioni aggiuntive). Minuti e Giga previsti dall’offerta sono disponibili anche in Roaming in UE.

Al quinto mese, Green Mobile invierà al cliente una fattura di rinnovo del servizio per i successivi sei mesi (sempre da 35,94 euro), con addebito automatico dell’importo sulla carta di credito associata al proprio profilo, salvo richiesta di cessazione o portabilità verso altro gestore.

In caso non si voglia rinnovare l’offerta, potrà essere comunicata la disdetta via raccomandata o tramite PEC oppure basterà effettuare una portabilità verso altro gestore. E’ comunque importante richiedere (tramite l’invio di una semplice email al Servizio Clienti) l’annullamento dell’iscrizione al Green Club o il suo rinnovo avverrà comunque in automatico alla fine del sesto mese.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.950 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter