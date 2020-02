Very Mobile: prefisso 320 e MNC di Wind. Già consegnate le prime SIM, ecco come attivare il servizio

Prime consegne in tempi record (già questa mattina) per le SIM del nuovo operatore mobile virtuale Very Mobile che, almeno per quanto riguarda Milano, sembra appoggiarsi al corriere espresso GLS.

Ricordiamo che, come previsto dalle condizioni di acquisto, la SIM viene generalmente consegnata entro 5 giorni lavorativi. Partiamo dalle prime immagini “live” della scheda, da cui è possibile notare subito un particolare importante, l’ICCID.

Quello di Very inizia per 8939 88, dove 88 sta ad indicare il Mobile Network Code (MNC) assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico che, in questo specifico caso, corrisponde a Wind (Wind Tre).

Questo slideshow richiede JavaScript.

Dunque, non avendo un MNC dedicato assegnato, va esclusa la possibilità che Very operi come Full MVNO, ma piuttosto come ESP MVNO se non addirittura come reseller (ATR MVNO). Appena avremo conferma in tal senso, torneremo ad aggiornare questo articolo.

Prefisso Very Mobile

Anche il prefisso attualmente utilizzato da Very Mobile – il 320 – non fa che confermare il fatto che siamo davanti ad una utenza Wind a tutti gli effetti (segnalateci nei commenti se la vostra numerazione ha lo stesso prefisso o ne viene utilizzato un altro, come ad esempio il 388, ex Blu).

Attivazione SIM Very

Il processo di attivazione delle SIM Very Mobile è molto semplice ed in linea con quanto fanno già altri operatori mobili. Una volta ricevuta la SIM tramite corriere espresso, basta scaricare l’App Very oppure andare su verymobile.it/app e seguire il processo guidato di videoidentificazione.

E’ necessaria ovviamente la SIM, il cellulare con il numero rilasciato in fase di acquisto (su cui verrà inviato un SMS per procedere con la registrazione), codice fiscale e il proprio documento di identità.

LEGGI ANCHE: Guarda il primo spot tv di Very Mobile

Una volta avviata la procedura (nella slide abbiamo inserito diversi screenshot con i vari passaggi) verrà chiesta l’autorizzazione per utilizzare la fotocamera dello smartphone con cui inquadrare il proprio volto e il fronte e retro della carta di identità.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Seguiti questi pochi passaggi, se non ci sono problemi di lettura del documento, l’operazione viene conclusa e si deve attendere la conferma di attivazione SIM via mail (dove verrà allegata una copia del contratto sottoscritto).

Questo slideshow richiede JavaScript.

Ricevuta la mail, basta inserire la SIM sullo smartphone, impostare l’APN per la navigazione (che per Very Mobile è “internet.it“) e si potrà iniziare ad utilizzare il servizio, sfruttare chiamate, SMS e traffico dati previsto dall’offerta.

Sei già cliente Very Mobile? Inviaci il tuo speedtest!

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 3.000 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter