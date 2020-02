Very Mobile: sorpresa speedtest, con velocità superiori ai limiti imposti ai clienti (30 Mbps)

Questa mattina, come diversi nuovi clienti Very Mobile, abbiamo ricevuto la SIM di questo nuovo operatore mobile virtuale di Wind Tre e, spinti un po’ dalla curiosità, non abbiamo potuto fare a meno di testare subito la numerazione assegnata e girare in una Milano semideserta per qualche speedtest dal vivo (Coronavirus non ti temiamo!).

Inizialmente dubbiosi sulle performance, visto il dichiarato limite imposto alla velocità di download e upload, pari a 30 Mbps, abbiamo notato subito un fatto curioso: in diverse zone della città siamo arrivati fino a 39 Mbps in download.

Le cause ovviamente possono essere diverse, un errato settaggio da parte di Wind, una informazione non aggiornata sul sito dell’operatore o una anomalia momentanea in alcune aree (questo non lo sappiamo), in ogni caso è stata una piacevole (e probabilmente momentanea) scoperta.

Ecco il nostro breve resoconto, partendo dal primo speedtest effettuato questa mattina in centro città, con tre tacche di segnale su 4 (utilizzando Speedtest by Ookla e per una verifica successiva anche l’App nPerf), con una velocità registrata intorno ai 25 Mbps in download.

Rimanendo in centro, dal Duomo fino alle zone limitrofe, da San Babila a piazza Cordusio, i risultati erano tutti in un range tra 20 e 28 Mbps in download.

Nel primo pomeriggio, spostandoci verso la zona nord della città (fino alla piazzetta del Teatro Arcimboldi), di fronte all’Università Bicocca, siamo riusciti a registrare due picchi di 39 Mbps in download con un segnale su smartphone di tre tacche su 4 (e un dato migliore anche a livello di ping).

Stupiti da questo dato, vista la limitazione a 30 Mbps imposta da Very Mobile, abbiamo insistito con diversi ulteriori speedtest utilizzando anche l’app nPerf e FAST powered by Netflix e ottenendo valori minimi che non scendevano mai sotto i 34 Mbps.

Nulla che abbia ovviamente un valore statistico, anche se sono già arrivate le primissime segnalazioni di altri utenti che hanno riscontrato velocità in download e upload superiori ai limiti imposti.

Vi invitiamo a segnalarci i vostri speedtest nella nuova sezione del nostro sito dedicata proprio a questo e avere così un confronto tra utenti Very Mobile sparsi in giro per l’Italia.

