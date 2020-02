Very Mobile: on air lo spot tv “E’ proprio very”

Con il lancio di Very Mobile, il nuovo operatore mobile virtuale italiano del Gruppo CK Hutchison (Wind Tre) è contemporaneamente partita anche una campagna promozionale dedicata che vede coinvolti canali tradizionali e digital.

E’ infatti in onda da ieri sui principali canali tv nazionali, il primissimo spot dedicato a Very Mobile e alla sua offerta da 4,99 euro al mese con 30 Giga, minuti e SMS illimitati (potete vedere quello trasmesso su Canale 5 qui di seguito).

L’intera campagna pubblicitaria è stata realizzata dall’agenzia SuperHumans, che ha curato anche la creazione del nome, logo, pay-off “E’ proprio very“, apertura canali social, user experience e design del sito web ufficiale e della app.

I video realizzati per la tv e i canali digital (il secondo è quello riportato qui di seguito), sono stati prodotti dalla casa di produzione Alto Verbano, con la regia di Matteo Ravalli e Flavio Caruso (The Astronauts) e hanno come tema portante la creatività e genuinità degli italiani.

Il centro media che si occupa della pianificazione su canali tradizionali (come la tv) e digital è Dentsu Aegis Network, lo stesso di Wind Tre, che solo lo scorso anno ha gestito un budget di oltre 70 milioni di euro affidatole dalla compagnia telefonica italiana controllata da CK Hutchison.

Il tempo (e ci auguriamo le prossime trimestrali del gruppo) ci sapranno dire che accoglienza riceverà Very Mobile.

