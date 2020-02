Kena Mobile: nessun aumento della velocità 4G, ma arrivano le offerte personalizzate per i già clienti

Nel corso della giornata di oggi si è diffusa su web una indiscrezione riguardante Kena Mobile e un possibile aumento della velocità in download sotto rete 4G fino a 150 Mbps, rispetto agli attuali 30 Mbps.

Si tratta di una bufala che ormai ha avuto una certa diffusione, dovuta con molta probabilità ad una mancata verifica alla fonte delle informazioni che spesso trapelano tramite la rete di vendita e che, come in questo caso, si rivelano poi errate.

Kena Mobile continuerà ad offrire accesso alla rete 4G di TIM nelle modalità attuali, ovvero con una limitazione a 30 Mbps in download (in linea con quanto fanno i “second brand” di Vodafone e Wind Tre) e 5,76 in upload.

La strategia commerciale dell’operatore mobile virtuale “no frills” di TIM è ben delineata da tempo e una novità di questo tipo non è allo studio, anche per evitare una cannibalizzazione interna.

Cambio Offerta Kena Mobile

Altre sono invece le novità per i clienti Kena Mobile, in concomitanza con l’aggiornamento dell’applicazione ufficiale su Play Store e Apple Store (avvenuto nella giornata di ieri), ovvero l’arrivo della nuova funzione di “Cambio Offerta”.

Non si tratta, nello specifico, della possibilità per i clienti “storici” di poter passare alle ultime promozioni commercializzate dall’operatore, ma di vere e proprie offerte personalizzate.

Tramite l’Area Clienti online MyKena così come via App, nei negozi autorizzati o tramite il 181 o il Self Care 40181, chi ha già attiva una offerta avrà la possibilità di scegliere se attivare o meno una di quelle proposte dal marketing di Kena.

Se una delle offerte proposte è di proprio gradimento, è possibile richiederne la prenotazione e il cambio avverrà automaticamente alla data del successivo rinnovo. In caso di ripensamenti, sarà possibile annullare la prenotazione fino ad un’ora prima del cambio.

E’ importante segnalare che, una volta attivata la nuova offerta, non sarà più possibile passare alla precedente. Inoltre, se sulla SIM non è attiva nessuna offerta, la sezione dedicata al “Cambio Offerta” non sarà disponibile.

Una buona iniziativa per cercare di fidelizzare il più possibile i propri clienti.

