CoopVoce lancia Carta Welcome Swiss: 100 minuti e 1 Giga in roaming in Svizzera a 5 euro (riacquistabile)

Come segnalato in questo primo pomeriggio sui propri canali social, CoopVoce ha reso disponibile una nuova Carta Welcome (dopo quella lanciata lo scorso anno per gli Stati Uniti d’America), questa volta dedicata alla vicina (e cara) Svizzera.

Si chiama Carta Welcome Swiss e, al costo di 5 euro, permette di usufruire per 7 giorni di 100 minuti (utilizzabili in Svizzera per effettuare e ricevere chiamate da e verso l’Italia, i paesi dell’Unione Europea e la Svizzera, videochiamate escluse) più 1 Giga di traffico dati in 4G.

Le connessioni internet sono tariffate a singolo KB e i minuti sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta. Ad esaurimento dei minuti o alla scadenza della promozione, il traffico voce e SMS sarà tariffato secondo i costi del Roaming internazionale, a seconda del Paese di destinazione delle chiamate.

Ad esaurimento dei MB, durante la validità della promozione, il traffico internet sarà inibito, mentre dopo la scadenza si navigherà in base alle tariffe del Roaming internazionale.

Come di consueto, sono diversi i canali messi a disposizione per poter attivare questa opzione:

tramite l’App di CoopVoce

dall’Area Clienti del sito web coopvoce.it

inviando un SMS dall’Italia al numero gratuito di assistenza automatica 4243688, scrivendo SI WELCOME SWISS

contattando il Servizio Clienti 188

nei punti vendita Coop.

Un SMS informerà dell’avvenuta attivazione e da quel momento la promozione sarà valida per 7 giorni. La Carta Welcome Swiss è riacquistabile e attivabile alla scadenza della precedente, ma non è rinnovabile o sospendibile anticipatamente. E’ inoltre compatibile con tutte le offerte CoopVoce.

Tenendo conto del fatto che con una SIM di uno dei più economici operatori mobili virtuali della Svizzera (Yallo), per avere 1 GB di traffico internet occorrono 15 Franchi (poco più di 14 euro), la Carta Welcome Swiss risulterà sicuramente utile per chi deciderà di fare viaggi occasionali oltreconfine.

