Kena 7,99: 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese per chi proviene da CoopVoce, Tiscali, ho. e Fastweb

Disponibile da oggi la nuova offerta Kena 7,99 di Kena Mobile, riservata esclusivamente ai clienti che effettuano portabilità del numero da CoopVoce, Fastweb Mobile, ho. e Tiscali Mobile.

Con un costo di 7,99 euro al mese, prevede 50 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) più minuti e SMS illimitati.

A differenza di quanto accaduto fino a ieri, per i clienti di questi quattro MVNO è riservata la nuova offerta da 7,99 euro al mese, mentre in precedenza potevano usufruire dello stesso bundle ma al costo mensile di 5,99 euro (come accade ancora oggi per i clienti iliad, PosteMobile e altri MVNO).

I minuti sono conteggiati, come per le altre offerte, sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta, così come il traffico dati a scatti anticipati di 1 Kb.

Kena 7,99 si rinnova automaticamente ogni mese, salvo il credito non sia sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in tal caso la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i il traffico dati saranno tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Per effettuare traffico dati alla tariffa del Piano Base Kena sarà comunque necessario inviare un SMS con testo INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE.

Se non viene effettuata una ricarica del credito residuo – di importo idoneo al rinnovo dell’offerta – entro 90 giorni dalla sospensione, verrà avviato il processo di cessazione della Kena 7,99.

Per chi viaggia all’estero, in Roaming in UE potranno essere utilizzati minuti e SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati è applicata una limitazione a 4 GB al mese.

Il piano base di riferimento (applicato in caso di mancato rinnovo offerta o per il traffico dati extrasoglia) è Kena Base: 35 centesimi al minuto per le chiamate, SMS a 25 centesimi ad invio e 50 centesimi ogni 50 MB per il traffico internet.

