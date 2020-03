Noitel Mobile: disponibile da oggi l’offerta MoreVoice con minuti illimitati e 20 SMS a 4,99 euro/mese

Disponibile da oggi la nuova offerta Noitel Mobile dedicata alle sole chiamate voce. Si chiama MoreVoice e prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 20 SMS, ad un costo mensile di 4,99 euro.

L’offerta è attivabile da chiunque decida di passare a Noitel o richieda una nuova numerazione, il costo di attivazione è di 5 euro una tantum.

MoreVoice si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in caso contrario verrà sospesa per 15 giorni (durante i quali minuti e SMS saranno tariffati secondo il Piano Base), fino ad esaurimento del credito, salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Se la ricarica non viene effettuata entro i 15 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta. I minuti e gli SMS inclusi nell’offerta possono essere utilizzati senza limitazioni anche nel Roaming in UE.

Le chiamate non prevedono scatto alla risposta, con tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. In caso di esaurimento dei minuti inclusi, disponibili ogni mese (anche in Roaming in UE), verranno applicate le tariffe previste dal profilo tariffario Piano BASE 30 (23 centesimi al minuto per le chiamate, 7 centesimi per singolo SMS inviato e 5 centesimi a MB), a meno di opzioni aggiuntive minuti attive sulla linea.

