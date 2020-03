Rabona Mobile lancia TOP 100: minuti e SMS illimitati, 100 Giga in 4G a 7,99 euro al mese

Nuova promo comunicata questo pomeriggio da Rabona Mobile: si chiama TOP 100 e permette di usufruire di minuti e SMS illimitati più 100 Giga in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su rete Vodafone) al costo mensile di 7,99 euro.

L’offerta è riservata a chi effettua portabilità del proprio numero da altro operatore mobile a Rabona (con l’esclusione dei clienti Vodafone) entro il prossimo 13 marzo 2020.

E’ previsto un costo di attivazione di 2 euro, mentre il costo della SIM è di 25 euro più ulteriori 10 euro di ricarica obbligatoria per poter attivare l’offerta (con 25 euro di traffico bonus incluso, ma non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta e disponibile per 12 mesi dall’erogazione).

In caso di acquisto online, il costo della SIM si riduce a 19,99 euro (in offerta fino al 31 marzo 2020) più 10 euro di prima ricarica, per un totale di 29,99 euro.

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una soglia mensile di 3,7 GB *.

L’opzione si rinnova automaticamente, salvo disattivazione, ogni mese al costo di 7,99 euro. Se il credito sulla SIM non è sufficiente per effettuare il rinnovo, l’offerta verrà sospesa e sarà possibile riattivarla solo se si effettua una ricarica entro 90 giorni, in caso contrario verrà completamente disattivata.

In caso di disattivazione o blocco dell’offerta, vengono applicati i costi del piano tariffario EXTRA BASE (29 centesimi al minuto per le chiamate, senza scatto alla risposta e con tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione, 29 centesimi per singolo SMS inviato e 29 centesimi ogni MB di traffico dati generato).

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.

