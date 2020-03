Festa della Donna con Rabona Mobile: ricarica 20 euro e ne ottieni subito 30

In occasione della Festa della Donna, Rabona Mobile – l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) che opera su rete 4G Vodafone – ha deciso di accreditare 10 euro in più ai clienti che ricaricano la propria SIM Rabona scegliendo il taglio da 20 euro.

E’ possibile approfittare di questa promozione fino alle ore 23.59 di domenica 8 marzo 2020.

Per usufruirne, la procedura è molto semplice: basta effettuare online sul sito Rabona Mobile (rabona.it) o via applicazione ufficiale “MyRabona”, una ricarica da 20 euro e verranno accreditati subito e in automatico 30 euro.

La promozione è valida solo nel periodo indicato (salvo eventuali proroghe).

