Very Mobile App: ora è possibile gestire i blocchi per chiamate e traffico dati

Novità per i clienti del nuovo operatore mobile virtuale di WINDTRE – Very Mobile – che d’ora in poi, grazie all’ultimo aggiornamento dell’applicazione ufficiale presente su Play Store (e molto probabilmente a breve anche su Apple Store), possono gestire in autonomia nuove funzioni.

Tra queste la possibilità di decidere se bloccare le chiamate a numerazioni a sovrapprezzo (come quella in decade 8 e 178), le chiamate internazionali in uscita e il blocco del roaming Extra UE.

Per il traffico dati c’è invece la possibilità di impostare una soglia (con valore minimo di 50 euro, come da normativa vigente) oltre la quale blocca la navigazione internet quando ci si trova all’estero (qui di seguito uno screenshot con le nuove funzioni, cliccando sull’immagine è possibile ingrandirla).

Inoltre è anche possibile decidere di non bloccare mai la navigazione, mettendo un flag all’apposita voce dedicata e salvare le modifiche effettuate. Per consultare questa nuova sezione, basta accedere all’App Very Mobile, scorrere fino alla voce “Blocco chiamate e dati” presente nella schermata iniziale ed accedervi.

Una volta all’interno, sarà possibile decidere cosa modificare o meno, in base alle proprie esigenze.

Sei già cliente Very Mobile? Inviaci il tuo speed test! Nel nostro approfondimento sono già presenti i primissimi test di velocità da Milano, Roma, Palermo e altre città. Segnalaci il tuo e raccontaci se sei soddisfatto delle prestazioni della rete dati o meno.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 3.000 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter