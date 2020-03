Disservizio Vodafone: impossibile chiamare e navigare, isolati anche i clienti dei MVNO su rete Vodafone

E’ in corso un disservizio sulla rete voce e dati Vodafone. E proprio negli ultimi minuti sono diverse le segnalazioni che ci stanno arrivando da clienti di operatori mobili virtuali che sfruttano la rete Vodafone per operare, come Lycamobile e altri ancora.

Impossibile effettuare o ricevere chiamate, con immediata caduta della linea, mentre sulla rete dati la navigazione risulta lentissima o impossibile.

Dai primi test effettuati su numerazioni Lycamobile, ho., Rabona, Noitel e NTmobile (tutti MVNO che operano su rete Vodafone) è impossibile ricevere o effettuare chiamate.

Come di consueto vi chiediamo anche le vostre esperienze dirette, che potete segnalarci nei commenti. Torneremo a breve ad aggiornare questo articolo con ulteriori dettagli.

Primo aggiornamento. Aumentate e di molto le segnalazioni anche su Downdetector per quanto riguarda Vodafone e Lycamobile.

Da nostri riscontri diretti e dalle segnalazioni di voi utenti, sembra tornata alla normalità la situazione per quanto riguarda la ricezione e invio di chiamate con ho. Mobile.

Aggiornamento delle 18:30. Lycamobile, tramite la pagina Facebook ufficiale, informa che è in corso un problema di rete e stanno lavorando per risolverlo.

Aggiornamento delle 22. La situazione sta tornando alla normalità per quasi tutti i clienti degli operatori mobili virtuali coinvolti, a partire da Lycamobile fino a Noitel Mobile, Rabona Mobile e NTmobile.

Aggiornamento delle 00:00. L’anomalia sembrerebbe definitivamente rientrata. Fateci sapere nei commenti se si dovessero verificare nuovi problemi.

