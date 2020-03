Nuovi prefissi MVNO: arriva il 379.3 per 1Mobile e il 371.5 per PosteMobile

Assegnati dal Ministero dello Sviluppo Economico due nuovi prefissi agli operatori mobili virtuali 1Mobile e PosteMobile.

Per quanto riguarda 1Mobile, ESP MVNO di C.I.M. (Compagnia Italia Mobile Srl) che opera su rete Vodafone, il nuovo prefisso assegnato è il 379.3, corrispondente ad un blocco di 1 milione di nuove numerazioni.

Andrà ad affiancarsi all’attuale 377.3, l’unico altro prefisso utilizzato da questo operatore mobile virtuale dalla sua nascita (il prefisso 377 è assegnato a Vodafone e riservato alle numerazioni di operatori mobili virtuali), quando si chiamava ancora Carrefour UNO Mobile (qui tutti i prefissi per singolo MVNO).

Per la prima volta vediamo un prefisso assegnato direttamente a Compagnia Italia Mobile Srl (come detto il 377 è un prefisso assegnato a Vodafone), situazione curiosa questa, visto che normalmente nella lista stilata dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione (MISE) non vengono inseriti ESP MVNO, ma solo gestori infrastrutturati e Full MVNO, tutti dotati di proprio MNC (Mobile Network Code).

Novità anche per PosteMobile, Full MVNO su rete WINDTRE, che ora avrà a disposizione il prefisso 371.5 (blocco da 1 milione di numerazioni) che si aggiungerà agli attuali: 371.1 – 371.3 e 371.4 (precedentemente, quando operava su rete Vodafone, era utilizzato il 377).

