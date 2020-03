Solidarietà digitale per il Coronavirus: ecco le iniziative speciali di operatori di rete mobile e MVNO

Anche in ambito telecomunicazioni, sono diverse le aziende che hanno messo o metteranno a disposizione servizi gratuiti e offerte speciali grazie all’iniziativa di solidarietà digitale promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (qui l’elenco completo delle società che hanno aderito).

Abbiamo deciso di elencarvi qui di seguito – in ordine alfabetico – quelle già ufficializzate tra gli operatori di rete mobile e MVNO, aggiornando poi l’articolo con eventuali nuove integrazioni se nei prossimi giorni si aggiungeranno altre realtà (potete ovviamente sempre segnalarci sia nei commenti che nella nostra sezione contatti eventuali ulteriori iniziative).

Fastweb Mobile

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili per tutta la community di clienti mobile 1 milione di Giga gratuiti da condividere sino all’esaurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno a utilizzare i dati inclusi nella loro offerta.

I clienti non dovranno fare nulla, il plafond di dati a disposizione nel loro piano tariffario si fermerà e potranno utilizzare il traffico dati condiviso.

iliad

Per gli utenti su tutto il territorio nazionale che hanno sottoscritto l’offerta Voce fino all’11 marzo 2020 mette a disposizione gratuitamente 10 GB di traffico dati per poter navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada (normalmente non previste con questa offerta).

Il servizio si attiva e disattiva automaticamente. Gli utenti interessanti saranno contattati tramite SMS.

TIM

GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine Aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse.

I clienti TIM possono attivare l’offerta per il mobile accedendo alla pagina web dedicata (a questo link). L’offerta per le chiamate da rete fissa va richiesta telefonando al 187.

Vodafone

Consapevole della situazione di emergenza e per consentire ai propri clienti di continuare a studiare da casa, Vodafone ha deciso di offrire Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni

L’attivazione si effettua chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico.

Vodafone Business

Vodafone Business è al fianco di tutte le imprese, P.IVA ed istituzioni italiane per facilitare l’adozione del lavoro da remoto e offre, per tutto il territorio nazionale, un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi.

L’attivazione è automatica, il mese decorre dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione.

WINDTRE

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni. Gli altri interessati verranno informati direttamente con un SMS.

Se verranno comunicate altre offerte legate ad operatori mobili virtuali, torneremo ad aggiornare questo articolo.

