CoopVoce: allo studio una offerta gratuita di Solidarietà Digitale con 100 GB

Mentre sono diversi gli operatori di telefonia mobile che hanno aderito all’iniziativa Solidarietà Digitale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (qui l’elenco delle offerte dei singoli gestori), anche Coop si sta muovendo per una propria iniziativa legata al suo Full MVNO, CoopVoce.

Si riunirà infatti domani, 17 marzo 2020, il CDA di Coop Italia e tra le tematiche che verranno affrontate ci sono anche possibili iniziative di Solidarietà Digitale legate alla particolare situazione in cui si trova in questo momento il nostro paese, con gli italiani obbligati a restare in casa per evitare una ulteriore diffusione del Coronavirus (Covid-19).

Nelle ultime ore diversi clienti CoopVoce ci stanno segnalando che è possibile attivare una offerta ad hoc, denominata SI 100 GIGA, inviando un semplice SMS al 4243688 con testo “CARTA 100 GIGA”.

Effettivamente, con questa procedura segnalata, si riceve un SMS di avvenuta attivazione: ” Gentile cliente, ti confermiamo che l’offerta “Carta 100 Giga” che prevede 100 GB è attiva sulla tua linea al costo di 0 euro. Ti ricordiamo che puoi gestire la tua offerta anche dall’app CoopVoce”.

Da CoopVoce ci fanno sapere però che non è una iniziativa attiva ma ancora in fase di valutazione (in discussione nel CDA di Coop Italia di domani) e al momento, anche per chi ha ricevuto il messaggio di avvenuta attivazione, non risulta alcun riscontro nell’Area Clienti online o via App CoopVoce.

Dai primi test da chi ha già attivato questa offerta, il traffico dati generato non sembra decurtare il credito residuo della SIM, ma in attesa di una ufficializzazione, consigliamo di evitare il rischio di possibili addebiti e attendere che Carta 100 GIGA venga confermata.

